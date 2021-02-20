Rüyada yılanın soktuğunu görmek ne anlama gelir, nasıl tabir edilir? Rüyada yılan sokması
Rüya tabirlerinde rüyada yılan soktuğunu görmenin manası nedir? Rüyada yılan soktuğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan sokması ne demek, vatandaşlar ne anlama geldiğini merak ediyor. Rüyada yılan görmenin tabiri nedir, nasıl yorumlanır? İşte rüyada zehirsiz yılan görmenin anlamı…
Rüya tabirlerinde rüyada yılan sokması ne anlama gelir? Rüyada yılanın soktuğunu görmek ne demek? Rüyada yılan sokmasının tabiri nedir, nasıl yorumlanır? İşte rüyada yılanın soktuğunu görmenin anlamı…
Rüyada yılan görmek, genel olarak gizli düşmana, beyliğe, saltanata, kadına, çocuğa, esenliğe delalet eder.
Rüyada yılanın soktuğunu görmek
Rüyada bir yılanın kendisini soktuğunu görmek, düşmanında zarar görmeye, faydası olmayan arkadaşlıklara, pişmanlığa, sıkıntıya ve kedere yorumlanır.
Rüyada yılanla kavga edip kendisini soktuğunu görmek, rüya sahibinin yasak ve mahzurlu bir şey yaptığına, hile ve entrika nedeniyle sıkıntı yaşayacağı anlamı da taşımaktadır.
Rüyada yılanın sokamadığın görmesi ise tam tersi düşmanların zarar verememesine tabir edilir.
Bazı tabircilere göre; rüyada yılan sokması, kazanılan haram mal olarak yorumlanmaktadır. Aynı zamanda yılan sokması, can sıkıcı ve kötü haberlere, sözlere, yorumlara da işarettir.
Rüyada sokan yılanı öldürmek ise, düşmanınızı mağlup edeceğinize delalettir.