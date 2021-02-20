Rüyada yılan görmek ne anlama gelir, nasıl tabir edilir?

Rüya tabirlerinde rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan görmek ne demek? Rüyada yılan görmenin tabiri nedir, nasıl yorumlanır? İşte rüyada yılan görmenin anlamı…

Rüyada yılan görmek

Rüyada yılan görmek, genel olarak gizli düşmana, beyliğe, saltanata, kadına, çocuğa, esenliğe delalet eder.

Rüyada yılan görmek, rüya sahibinin çevresinde bulunan gizli bir düşmana işaret eder. Yılan görmenin bir diğer manası menfaatçi arkadaş olarak yorumlanır. Bazı rüya tabircilerine göre ise zor günlerin başlayacağı anlamına gelir.

Rüyada yılanın evde olduğunu görmek, düşmanın yakın akrabadan ya da aileden birinin olduğuna yorulurken yılanın dışarıda olması aile veya akraba olmayan bir düşmana işarettir.

Rüyada etrafında yılanların olduğunu görmek, yakınları tarafından düşmanlık görmeye delalettir.

Rüyada yastığında veya yatağında yılan öldürdüğünü görmek, rüya tabircileri tarafından rüya sahibinin vefatına yorulmuştur.