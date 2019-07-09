Rüya uçak Eren Bülbül için uçtu

THY tarafından sosyal medyada başlatılan ‘Yeni uçağımızın ismi ne olsun?’ kampanyasının ardından uçağa, 2017 yılında Trabzon’da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül’ün memleketi ‘Maçka’ ismi verilmişti.

İlk seferine İlker Aycı uğurladı

Maçka uçağı ve yolcularını Trabzon’a uğurlayan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, “Bugün sadece ne bir şehre bugün sadece ne bir havalimanına uçuyoruz” dedi. Aycı, “Bugün şehidim Eren Bülbül’e uçuyoruz. Şehidimizin kabrini ziyarete gidiyoruz. Ülke olarak milli değerlerin altında birleşebileceğimizi gösterdik. İyi ki varsın Eren’imiz diyoruz. Senin için Maçka uçağı 120’den fazla ülkeye uçacak” diye konuştu. Aralarında Eren Bülbül’ün aile fertlerinin de yer aldığı uçak, Trabzon’da geleneksel olarak ilk seferlerde düzenlenen TAK (uçağı ıslatma) töreniyle karşılandı. Uçakla gelen yolcular, daha sonra Eren Bülbül’ün mezarını ziyaret etti.

Uluslararası ilk uçuş Denpasar’a

Dreamliner’ın ilk uluslararası uçuşu ise 17 Temmuz’da THY’nin uçuş ağına katılacak Bali’nin başkenti Denpasar’a düzenlenecek. 2019 yaz dönemi boyunca orta ve uzun mesafeli egzotik rotalarda yolcu taşıyacak olan B787-9 Dreamliner’ın uçacağı destinasyonlar arasında; Londra, Manchester, Dubai, Washington DC, New York, Atlanta, Mexico City, Cancun, Bali, Amsterdam, Delhi, Panama ve Bogota bulunuyor.

Verilen siparişler kapsamında THY’nin filosuna 2019 yılı Ağustos ayının sonuna kadar toplam 6 787-9 Dreamliner katılmış olacak. Verilen toplam siparişler ise 2023 yılına kadar gelmeye devam edecek.