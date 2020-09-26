Rüya tabirleri

Pek çok kişi sabah uyanır uyanmaz uykusunda gördüğü rüyasının anlamını araştırmaya başlar. Bazı kişiler ise rüya araştırmanın, yorumlamanın doğru olup olmadığını merak ediyor. Peki, rüya ile amel olur? | Rüya yorumlamak günah mı diyanet.

Rüya görmek anlamındaki rü'yet kelimesinden türemiştir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) rüyalara üç gruba ayırmıştır. Birincisi Allah'tan müjde olan rüyalar. İkincisi; şeytanın insanı üzdüğü rüyalar. Üçüncüsü ise insanın yaptığı telkinlerle gördüğü rüyalar.

Peygamberimize ilk vahiy sadık rüya şeklinde gelmiştir. (Buhârî, Bed’ü’l-vahy, 1)

“Ahir zamanda müminin rüyası nerede ise hiç yalan çıkmaz. Müminlerin en sadık rüya görenleri en doğru sözlü olanlarıdır.” (Müslim, Rüya, 6; Tirmizî, Rüya, 10)

“Rüyaların en doğrusu seher vakitlerinde görülen rüyalardır.” (Tirmizî, Rüya, 2)

Bir sahabî Hz. Peygamber’e gelir, rüyasında başının kesildiğini gördüğünü söyler. Hz. Peygamber güler ve; “Şeytan sizin herhangi birinizle uykusunda oynadığı zaman sakın şeytanın bu oynamasını insanlara anlatmasın.” der. (Müslim, Rüya, 15)

Kısacası rüyaların dinimizde önemli bir yeri vardır.

Rüyada Peygamber efendimizi görmek ne anlama gelir?

Rüyada Peygamber Efendimizi hissetmek | Rüyada Peygamber Efendimizi görmek kişinin yüzünün güleceğine, feraha ulaşacağını, borçları varsa bunları ödeyeceğine, hayırlı nimetlerin artacağına, malının artacağına, fakir ise fakirlikten kurtulacağına işarettir.

Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur: Bir kimse rüyasında beni görse, o kimse ahirette en yakın bir sıfatla şefaatimle özel bir görüşle beni görür.

Rüyada anne olmak ne anlama gelir?

Neredeyse her kadın günün birinde anne olmanın hayalini kurar. Pek çok kadın bekarda olsa evli de olsa rüyasında anne olduğunu görebiliyor. Bu sebeple hanımlar internette ‘Rüyada bekar birinin anne olduğunu görmesi ne demek?” , ‘Rüyada evli birinin anne olması ne demek?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Bir kadın rüyasında anne olduğunu gördüğünde bunun anlamını merak eder. Bir kadının rüyada anne olduğunu görmesi bolluğun, bereketin artacağı, güzel bir hayata ulaşacağı anlamına gelir. Rüyasında anne olduğunu gören kişinin bir hastalığı var ise şifa bulacağı, para sıkıntısından kurtulacağı anlamına işaret olarak yorumlanır.

Rüyada yılan görmek ne demek?

Rüyasına yılan gören kişi bunun ne anlama geldiğini merak eder. Pek çok kişi 'Rüyada yılan görmek kötü mü?' sorusunun cevabını araştırır. Rüyada yılan görmek kişinin bir düşmanı olduğunu ya da kişinin etrafında menfaatleri doğrultusunda bulunanların olduğuna işaret eder. Bazı kişiler ise yılan gören kişinin maddi ve manevi güç dönemlerden geçeceğini belirtir.

Rüyada para görmek ne demek?

Rüyasında para görenler bunun iyi mi kötü mü olduğunu genellikle internetten araştırmayı tercih eder. Rüyada birinden para alan, birine para veren ya da tomarla para gören kişinin varlığa, zenginliğe ulaşacağı şeklinde yorumlanır. Zengin olmanın yanı sıra rüyada para görmenin iyi şans getireceğini yorumlayanlar da var.

Rüyada altın görmek ne anlama gelir?

Rüyada altın görmenin iyi bir anlam taşıdığı düşünülse de kişinin borç yapacağı anlamında yorumlanır. Bazı tabirlere göre ise rüyada altın görmek kedere yorumlanır. Bir kişi altın bilezik taktığını görüyorsa bu kişinin mirasa kavuşacağı söylenir.

Rüyada camide namaz kılmak ne anlama geliyor?

Bir kimsenin rüyasında namaz kıldığını görmesi hayır olarak yorumlanır. Bir kişi rüyasında camide namaz kıldığını görüyorsa rüya sahibinin yüksek bir makama geleceğinin işaret edildiği söylenir.

Rüyada deprem ne anlama geliyor?

Ülkemiz bir deprem ülkesi. Deprem gerçeği sık sık kendini hatırlatıyor. Özellikle sık sık deprem yaşandığı dönemde kişilerin rüyalarında deprem, sarsıntı görmesi psikolojik olarak doğal karşılanıyor. Kişiler rüyada zelzele görmenin anlamını da merak ediyor. Rüyada deprem görmenin kişinin hayatında önemli değişikliklerin yaşanacağı anlamına geldiği yorumlanır.

Rüyada fil görmek ne demek?

Rüyada fil görmenin helal ve bol kazanca işaret ettiği belirtiliyor.