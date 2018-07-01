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Rutubetli duvar temizliği nasıl yapılır?

Duvar ya da tavan yüzeylerinin uzun süre suya ve neme maruz kalması rutubetlenemeye ve küflenmeye sebep olur. Rutubet ve küflenme genellikle havasız ve nemli ortamlarda oluşur.

01 Temmuz 2018 Pazar 15:31
Rutubetli duvar temizliği nasıl yapılır?

Rutubet bulunulan ortamda duvarın ya da tavanın renk değiştirmesiyle, zamanla kendine has kötü koku oluşturmasıyla çok kolay bir şekilde fark edilebilir. Böyle rutubetli ve küflü ortamlarda bulunmak küçük çocuklarda astım hastalığını tetiklemekle birlikte yetişkin insanlarda pek çok hastalığa neden olabilir. Peki, rutubetin önüne nasıl geçilmelidir?

Rutubet ya da küf oluşmasını istemiyorsanız bulunulan ortamı sık sık havalandırmak gerekmektedir. Kış aylarında dahi camınızı 3 ila 5 dakika arasında ardına kadar açarak ortama temiz hava girşini sağlmanız gerekmektedir.

Evinizde ya da bulunduğunuz başka bir ortamda rutubet oluşmuşsa ve bunu temizlemek istiyorsanız yapmanız gereken aslında oldukça basittir. Temiz kuru bir bez ile rutubetin oluştuğu bölgeyi rutubet yok olana kadar iyice silin ve sonrasında bir zımpara yardımıyla o bölgeyi iyice zımparalayın.

Bu işlemleri yaptıktan sonra bir beze yeteri kadar çamaşır suyu döküp rutubetli ya da küflü bölgeyi tamamen silin, çamaşır suyu rutubetin oluşmasını sağlayan mikro organizmaları öldürecektir. Son olarak ise temiz suya batırılmış bez ile bölgeyi iyice durulayın. Böylelikle duvarınızda ya da tavanınızda bulunan rutubeti temizlemiş olacaksınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 15:31
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  • MahirMahir4 dk önce
    HELAL OLSUN SIZE SAYIN DESTICI, ADLINDA BUNU AK-PARTIDEN VE MHPDEN DE BEKLIYORUZ! INŞALLAH OLUR!
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