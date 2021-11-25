Rütbeleri silinen darbecilerin isimleri de silindi

12 Eylül kanlı darbesinin yıldönümünde yayın hayatına “Bismillah” diyerek başlayan Akit, darbeci ve vesayetçi zihniyete göz açtırmıyor. 28 Şubat davasının mahkumiyet ile sonuçlanmasının ardından, Akit’in haberleri ile harekete geçen Çorum Valiliği, postmoden darbenin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi’nin adını taşıyan iki okulun ismini değiştirdi.

Akit yazdı darbecinin ismi silindi

“İnananların gören gözü, işiten kulağı ve haykıran sesi” Akit, milli irade düşmanlarına göz açtırmıyor. Akit’in ‘22 Ağustos’ta “Rütbeleriyle birlikte isimleri de sökülsün” manşeti ve 22 Eylül’deki “28 Şubat cuntacılarının isimleri de sökülsün” haberlerini ihbar kabul eden Çorum Valiliği, büyük bir ayıba son verdi. Haberlerimiz sonrası harekete geçen Çorum Valiliği, 28 Şubat post modern darbesinin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi’nin adını taşıyan iki okulun ismini değiştirdi. Valiliğin 05.11.2021 tarih ve 36321913 sayılı onayı ile Çorum Osmancık ilçesinde bulunan ve darbeci Ahmet Çörekçi’nin adını taşıyan iki eğitim yuvasına milletin benimseyeceği isimler verildi. Valiliğin onayıyla 1997’de inşa edilen “Org. Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu”nun ismi “Osmancık Yatılı Bölge Ortaokulu” olarak değiştirildi. Yine aynı binada yer alan “Org. Ahmet Çörekçi İlkokulu”na ise “Osmancık İlkokulu” ismi verildi. Kararının ardından isim tabelaları yenilenirken, değişiklik ile ilgili her iki okulun remi web sitesinden duyuru yapıldı.

Dönemin Devlet Bakanı Bekir Aksoy’u Merkez Orduevi’nde davet ederek darbe tebligatını yapan Ahmet Çörekçi’nin ismi iki okuldan temizlenirken, Çorum il ve ilçelerinde birçok noktayı kirletmeye devam ediyor. Darbeci Çörekçi’nin ismi Çorum Osmancık ilçesinde Org. A. Çörekçi Caddesi’nin lekelemeyi sürdürürken, ilçede bulunan Hava Orgeneral Ahmet Çörekçi Anıtı ise utanç vesikası olarak duruyor. Ahmet Çörekçi ismi Çorum Oğuzlar İlçesi Birtatlı Mahallesinde de bir sokakta yer alıyor.

Karar memnuniyetle karşılandı

Karar ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılanırken, sosyal medyadan valiliğe tebrik yağdı. Abdulmenaf Tekeci isimli bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımında, “Valimize çok teşekkürler. Rabbim razı olsun” derken, Abdullatif Çimenci ise “Hamd olsun. Bir lekeden daha kurtulduk. Şükürler olsun. Valimize sonsuz teşekkürler. İnşallah en yakın zamanda o yol kenarındaki ucubeden de kurtuluruz” diyerek ilçede utanç vesikası olarak duran “Hava Orgeneral Ahmet Çörekçi Anıtı”nın da bir an önce kaldırılmasını talep etti.