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Dünya Rusya'yı ülkelerini korumaya davet ettiler! Rus savaş uçakları hemen bölgeye gitti
Dünya

Rusya'yı ülkelerini korumaya davet ettiler! Rus savaş uçakları hemen bölgeye gitti

Belarus Savunma Bakanlığı, sınırlarını korumak amacıyla Rusya'nın bölgeye savaş uçaklarını gönderdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 16:56:00 -
Rusya'yı ülkelerini korumaya davet ettiler! Rus savaş uçakları hemen bölgeye gitti

Belarus Savunma Bakanlığı bugün (Cumartesi) yaptığı açıklamada, Rusya’nın Belarus batı sınırı hava sahasını korumak üzere devriyeye katılması için Tu-22M3 tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçakları gönderdiğini duyurdu. Belarus ordusu açıklamasında, iki ülkenin Su-30SM savaş uçaklarının da devriyeye katıldığını bildirdi.

Reuters haber ajansı AFP’nin aktardığına göre, Belarus batı ve kuzeybatı sınırlarını, Avrupa Birliği üyeleri olan Polonya ve Litvanya ile paylaşıyor.

Belarus ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, batı sınırları üzerinden birçok kez Polonya’ya girmeye çalışan göçmenlerin yarattığı kriz sebebiyle gerginliğe tanık oluyor.

Brüksel bu durumun, Avrupa’nın Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko’nun baskıcı rejimine yönelik uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak, Lukashenko tarafından başlatıldığını belirtiyor.

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