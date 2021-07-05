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Dünya Rusya'yı sel vurdu
Dünya

Rusya'yı sel vurdu

Rusya’nın Karadeniz’de kıyısında bulunan Soçi ve Anapa’da şiddetli yağış sele yol açtı. Bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklenirken, denizde boğulan 1 Rus turistin cansız bedeninin Gagra’dan çıkarıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 16:14:00 -

Rusya’nın güneyinde Karadeniz kıyılarındaki Soçi ve Anapa’yı sel vurdu. Rusya’nın en yoğun sahillerinden olan Soçi’deki Adler sahillerinde dev dalgalar görülürken, şehir merkezinde birçok binayı ve iş yerini su bastı. Bazı araçlar ise sel sularına kapılarak sürüklendi. Bölgede hayat durma noktasına gelirken, Karadeniz’in iç kısımlarında da hortumlar oluştuğu, sahillerdeki tekne ve gemilerin zarar gördüğü öğrenildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, özellikle Soçi olmak üzere olumsuz hava şartlarından etkilenen diğer bölgelerde tahliye çalışmalarının sürdüğü, kamu binalarında çalışmalara ara verildiği, su baskınının yaşandığı bölgelerde yaşayanların güvenli bölgelere sevk edildiği belirtildi. Şiddetli fırtına nedeniyle hafif şekilde yaralananlar olduğu aktarılırken, denizde boğulan 1 Rus turistin cansız bedeninin Gagra’dan çıkarıldığı ifade edildi.

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