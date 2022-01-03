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Dünya Rusya'yı kızdıracak NATO çıkışı
Dünya

Rusya'yı kızdıracak NATO çıkışı

Finlandiya'nın genç başbakanı Sanna Marin'in NATO çıkışı, Rusya ile NATO arasındaki gerginliği bir kademe daha yükseltti.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 23:29:00 -
Rusya'yı kızdıracak NATO çıkışı

Rusya-NATO arasındaki gerilim, Finlandiya lideri Sanna Marin'in yılbaşı mesajı ile yeniden alevlendi. Marin yılbaşı konuşmasında Rusya'ya göndermek yaparak "Finlandiya NATO üyeliğine başvurma seçeneğini elinde tutuyor" dedi.

"Finlandiya NATO üyeliğine başvurma seçeneğini elinde tutuyor"

Marin yılbaşı konuşması yaparken, her ülkenin kendi güvenlik politikasını belirleme hakkı olduğuna dikkat çekerek, "Geçmişten ders aldığımızı gösterdik. Manevra hakkımızı kullanacağız. Finlandiya NATO üyeliğine başvurma seçeneğini elinde tutuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı da benzer açıklamalar yaptı

Nitekim yeni yıl kutlamalarıyla ilgili bir mesaj yayınlayan Sauli Niinisto da, "Bir kez daha belirtiyoruz, Finlandiya'nın manevra alanı ve seçim özgürlüğüyle birlikte kendimiz karar verirsek NATO üyeliğine başvuracağız" demişti.

Rusya'dan gözdağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı geçen hafta Finlandiya ve NATO'ya katılmasının "Rus tarafından yeterli bir yanıt gerektirecek ciddi askeri ve siyasi sonuçlar olacağını" söylemişti.

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Yorumlar

deniz HAN

fin ugor dil yapısı ural altay dil yapısı sondan eklemeli türk dil ailesi içinde finliler savaşçı bir yapıda bir halk araştırmalarım türk kökenli oldukları macarlar gibi TÜRK benliklerini yitirmişler lakin macarlar TÜRK olduklarının bilincine vardılar finliler özlerine dönseler TÜRK olduklarını anlıyacaklar sarı TÜRKLER neyse konumuza gelekkkkabd f 35 vermedi biliyoruz o ingiliz domuzlarda osmanlının parasını ödediği halde savaş gemisini vermediği gibi aşağıda ypg yi besliyor
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