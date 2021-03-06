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Dünya Rusya'yı karıştıran açıklama: Beni öldürecekler
Dünya

Rusya'yı karıştıran açıklama: Beni öldürecekler

Rus muhalif Navalnıy'ın müttefiklerinden Sergey Aleksaşenko'nun "Putin'in beni öldürecek olmasından korkuyorum" şeklindeki açıklaması dünya gündemine bomba gibi düştü.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 11:59:00 -
Rusya'yı karıştıran açıklama: Beni öldürecekler

ABD ve AB'nin Rusya'ya yaptırım uygulayacaklarını açıklamalarının etkisi sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'un "kısasa kısas" açıklamasından sonra Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Moskova'nın ABD yaptırımlarına cevap olarak yakında bir kara liste yayınlayacağını söyledi.

Hapisteki muhalif siyasetçi Aleksey Navalnıy'ın müttefiklerinden Sergey Aleksaşenko'nun CNN'e verdiği demeçte öldürülmekten korktuğunu açıklaması gündemin ilk sırasına oturdu.

Aleksaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den korktuğunu belirterek şunları söyledi:

"Eğer korkmadığımı söylersem, yalan söylemiş olurum. Rusya'yı 2014'te terk ettim çünkü devlet düşmanı ilan edilmiştim. Elbette ki korkuyorum. Ancak öte yandan, tüm hayatım boyunca saklanamam. Kendimi saklayıp sessiz kalarak hayatımı geçiremem. Böyle bir şey yapmak istemiyorum. Hayatımı, bundan önceki hayatımı Sovyetler Birliği'nin dönüşme sürecine adadım. Navalnıy için de durum aslında tam olarak böyle. Eğer Rusya'nın dışında kalırsa, Rusya dışında hayatını geçirirse artık bir 'hiç' olur. Tabii ki de korkuyoruz ancak yapmamız gereken şeyi yapmalıyız."

Navalnıy olayı

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği iddia edilmişti.

Kremlin'e muhalif Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Rus mahkemesi, Navalnıy'nın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle 15 Şubat'a kadar, 30 gün tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Muhalif Navalnıy'nın tutukluluğuna yapılan itiraz, mahkeme tarafından 28 Ocak'ta reddedilmişti.

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Yorumlar

AYRANCI

sanmıyorum seni öldüreceğini putin sadece müslümanları öldürür sizler birbirinizin kıymetini bilen bir milletsiniz bizler de birbirinin dedikodusunu yapan kötülük yapan eline birdeğer geçse üzülen kaybettiği bir değer olsa sevinen birbirinin kuyusunu kazan bir milletiz bundan daha acayibi kendimizi müslüman sanıyoruz ya ben de buna hayret ediyorum neremiz müslüman diye hani şair ne güzel söylemiş MÜSLÜMANLIK MI DEDİN BELKİ GÖKLERDEDİR MÜSLÜMAN MI DEDİN BELKİ MAKBERDEDİR
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