Rusya'yı derinden sarsan olay! Askerlerin ölüm haberi geldi
Rusya'nın Kaluga bölgesinde yer alan askeri havaalanında bir kaza meydana geldi. Askeri uçakta yaşanan olay sonrası 3 asker hayatını kaybetti.
Rusya'da bir askeri uçağın fırlatma koltuklarının kendiliğinden devreye girmesi nedeniyle meydana gelen kazada, 3 Rus askeri hayatını kaybetti.
Rus TASS haber ajansının haberine göre, Kaluga yakınlarındaki askeri havaalanında Ту-22М3 askeri uçak çalıştırıldığı sırada fırlatma koltuğu sistemi devreye girdi.
3 Rus askerinin öldüğü kazada, uçağın henüz havalanmadığı belirtildi.