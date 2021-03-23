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Dünya Rusya'yı derinden sarsan olay! Askerlerin ölüm haberi geldi
Dünya

Rusya'yı derinden sarsan olay! Askerlerin ölüm haberi geldi

Rusya'nın Kaluga bölgesinde yer alan askeri havaalanında bir kaza meydana geldi. Askeri uçakta yaşanan olay sonrası 3 asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 15:12:00 -
Rusya'yı derinden sarsan olay! Askerlerin ölüm haberi geldi

Rusya'da bir askeri uçağın fırlatma koltuklarının kendiliğinden devreye girmesi nedeniyle meydana gelen kazada, 3 Rus askeri hayatını kaybetti.

Rus TASS haber ajansının haberine göre, Kaluga yakınlarındaki askeri havaalanında Ту-22М3 askeri uçak çalıştırıldığı sırada fırlatma koltuğu sistemi devreye girdi.

3 Rus askerinin öldüğü kazada, uçağın henüz havalanmadığı belirtildi.

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Yorumlar

türk

daha nice rus ve amerikanların ölümünü görmemiz dileğiyle
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derdest9

Allah mazlumun ahını kar bırakmayacak yanınıza inşaallah.. Yıllarca Çeçenistan şimdi Suriye.. Kana doymayan mahlukalrın Allah belalarını versin inşaallah..
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