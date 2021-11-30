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Dünya Rusya’yı az önce tehdit ettiler! ‘Eğer saldırırsanız bedel ödersiniz’
Dünya

Rusya’yı az önce tehdit ettiler! ‘Eğer saldırırsanız bedel ödersiniz’

Ukrayna ile arası gerilen Rusya’ya Almanya’dan tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas son dakika açıklamasında, ‘’Rusya her türlü saldırganlık durumunda ağır bedel ödemek zorunda kalır" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 16:05:00 -
Rusya’yı az önce tehdit ettiler! ‘Eğer saldırırsanız bedel ödersiniz’

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ukrayna'ya yönelik her türlü saldırganlık yapılması durumunda Rusya'nın ağır bedel ödemek zorunda kalacağını söyledi.

Maas, Riga'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ve Stockholm'deki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Bakanlar Konseyi öncesinde yazılı açıklama yaptı.

İki toplantıda Ukrayna ile ilgili gelişmelerin önemli konu olacağı bilgisini paylaşan Maas, Ukrayna sınırında Rusya'nın askeri faaliyetlerinden büyük endişe duyduklarını ifade etti.

Maas, Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlallerinin ve AGİT'in gözlemci misyonunun engellenmesinin gerginliğin azaltılmasına katkı sağlamadığını aktardı.

Bu nedenle bugün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Ukrayna ile ilgili durumun tekrar ayrıntılı şekilde ele alınacağını belirten Maas, "NATO'nun Ukrayna'ya desteği kesintisizdir. Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliği tartışma konusu olamaz. Rusya her türlü saldırganlık durumunda ağır bedel ödemek zorunda kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Maas, şimdi gerilimi düşürmek için dürüst ve kalıcı adımların atılmasının önemine işaret ederek, Rusya ile görüşmek için kapının açık olduğunu kaydetti.

Maas, ayrıca NATO toplantısında Afganistan'daki durumun da kapsamlı şekilde ele alınacağını ifade etti.

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