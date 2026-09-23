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Teknoloji Akıllı telefon pazarında dengeler alt üst olacak! Qualcomm'dan 2 nanometrelik devrim: Snapdragon 8 Elite Gen 6 sahneye çıktı!
Teknoloji

Akıllı telefon pazarında dengeler alt üst olacak! Qualcomm'dan 2 nanometrelik devrim: Snapdragon 8 Elite Gen 6 sahneye çıktı!

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Akıllı telefon pazarında dengeler alt üst olacak! Qualcomm'dan 2 nanometrelik devrim: Snapdragon 8 Elite Gen 6 sahneye çıktı!

Teknoloji devi Qualcomm, Maui'de gerçekleştirdiği zirvede mobil dünyayı sarsacak iki yeni bayrak gemisi işlemcisini resmen duyurdu. Tamamen 2 nanometre üretim süreciyle tasarlanan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ve Snapdragon 8 Elite Gen 6, cihaz içi agentik yapay zeka devrini resmen başlatırken performans sınırlarını tarihe gömüyor.

Şirketin mobil birim lideri Chris Patrick'in tanıttığı yeni platformlar, yapay zeka, oyun, kamera ve bağlantı teknolojilerinde benzeri görülmemiş yenilikler sunuyor. Serinin zirvesinde yer alan Extreme model, 5,0 GHz hıza ulaşan dünyanın ilk mobil CPU'su unvanını alırken; önceki nesile kıyasla yüzde 44 daha iyi GPU performansı ve yüzde 35 daha hızlı NPU gücüyle dikkat çekiyor. Yeniden tasarlanan Hexagon NPU mimarisi, Personal Scribe ve ses izole eden AI Voice Bubble gibi gelişmiş özellikleriyle akıllı telefonları tam anlamıyla akıllı birer asiste dönüştürüyor.

X105 5G Modem-RF sistemi ile 6G yolunda en büyük adım atılırken, Honor, Xiaomi, OnePlus ve OPPO gibi dünya devlerinin amiral gemisi modellerinde yer alacak bu yeni nesil işlemcilerin mobil deneyimi tamamen değiştirmesi bekleniyor.

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