Duyunca çok şaşıracaksınız... Uzmanlar, karaciğer yağlanmasında daha etkili olduğunu söyledi! Bunu biliyor musunuz?

Karaciğerde aşırı yağ birikmesi bazı kişilerde uzun süre belirgin bir şikâyete yol açmayabiliyor. Ancak hastalığın ilerlemesi halinde karaciğerde iltihaplanma ve fibrozis gelişebiliyor; ileri aşamalarda ise siroz gibi ciddi tablolar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle karaciğer yağlanması tespit edilen kişilerin yalnızca beslenme değişikliği yapmakla yetinmeyip hekim kontrolünde takip edilmesi önem taşıyor. Göz aklarında sararma, koyu renkli idrar, belirgin karın şişliği ya da ayaklarda ödem gibi belirtiler ortaya çıktığında sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Şiddetli karın ağrısı, tekrarlayan kusma veya bilinç değişikliği gibi ciddi belirtilerde ise gecikmeden tıbbi değerlendirme alınmalı. Karaciğer enzimlerinin yüksek çıkması da tek başına belirli bir hastalığın tanısı olmadığı için sonuçların hekim tarafından diğer tetkik ve bulgularla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Uzmanların karaciğer yağlanmasına karşı en etkili ve altın standart olarak kabul ettiği yöntem, mucizevi bir bitki veya kür değil, toplam vücut ağırlığının %7 ila 'unu kaybetmektir. çalışmalar, bu orandaki bir kilo kaybının karaciğerdeki yağlanmayı, iltihabı ve hatta doku sertleşmesini (fibrozis) geri döndürmede herhangi bir ilaçtan çok daha başarılı olduğunu göstermektedir. Kaynak: Medicana