Uzaydan gelen gizemli sinyal çözüldü! Kaynağı bilim insanlarını şaşırttı

Uzaydan gelen radyo sinyalleri yıllardır gök bilimcilerin peşinde olduğu en dikkat çekici izlerden biri. Ancak bu kez farklı olan şey, sinyalin hangi gök cisminden geldiğinin net biçimde belirlenebilmesi oldu. Araştırmacılar, daha önce yıldızla gezegen arasında ayrım yapılamayan gözlemlerin aksine, sinyalin doğrudan Beta Pictoris b adlı dev gezegenden yayıldığını ortaya koydu.