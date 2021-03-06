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Dünya Rusya'ya tepki: O kadar korkuyorlar ki...
Dünya

Rusya'ya tepki: O kadar korkuyorlar ki...

Rusya, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kırım'a giriş yasağını 2034'e kadar uzattı. Karara tepki gösteren Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, "Kırımoğlu'ndan o kadar korkuyorlar ki vatanı Kırım'a girişini 2034'e kadar yasakladılar" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 09:07:00 -
Rusya'ya tepki: O kadar korkuyorlar ki...

Rusya, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kırım'a giriş yasağını 2034'e kadar uzatma kararı aldı. Avukat Nikolay Polozov, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Kırım'a bağlı Armyansk şehrinde Kırımoğlu'na ilişkin duruşma sırasında, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Kırımoğlu'nun yarımadaya giriş yasağını 5 Mart 2019'ta 15 seneliğine uzattığının öğrenildiğini açıkladı.

Kırımoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kararın pratikte bir manası yok. Çünkü 2034'te ben de işgal de yok olacak. Zannedersem onların niyetleri cesedimi oraya sokmamak. Sovyetler zamanında da böyleydi, bir mahkum hapishanede öldüğünde süresi bitene kadar cesedini vermiyorlardı, bu karar da ona benziyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Ukrayna'dan tepki geldi

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun, Kırım'a giriş yasağının 2034'e kadar uzatılmasına ilişkin Rusya'ya tepki gösterdi.

Ceppar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın sinizminin sınırları olmadığını" kaydetti.

Bakan Yardımcısı Ceppar, "Kırım'daki Rus işgalciler Kırım Tatar Türk halkının milli lideri Kırımoğlu'ndan o kadar korkuyorlar ki vatanı Kırım'a girişini 2034'e kadar yasakladılar." ifadelerini kullandı.

Rusya, Kırım ve Sivastopol'ü 2014'te yasa dışı ilhak etmişti. Kırım Tatar Türkleri arasında potansiyel tehlike görülenler hapse atılmış ve yarımadaya girişi yasaklanmıştı.

Kırım Tatar Türk halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Türklerinin iradesini temsil eden Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Başkanı Refat Çubarov'a yarımadaya giriş yasağı konulmuştu.

Kırım Tatar Milli Meclisi, "aşırıcı örgüt" kapsamına alınarak faaliyetleri yasaklanmış, Meclis ile doğrudan bağı olan 2 bin 500 Tatar ile onlarla ilişkisi olan herkes "aşırıcı örgüt üyesi" durumuna düşmüştü.

Rus yönetiminin baskısı nedeniyle binlerce Kırım Tatar Türkü, yarımadayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Yarımadada, Kırım Tatar Türk halkının evlerine, camilere, çocuk yuvalarına yapılan baskınlar ve "terör örgütüne üye" olma suçlamasıyla gözaltılar devam ediyor.

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