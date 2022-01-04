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Dünya Rusya’ya Su-35 şoku! Peş peşe iptal edildi
Dünya

Rusya’ya Su-35 şoku! Peş peşe iptal edildi

Rusya’nın başı peş peşe iptal edilen Su-35 savaş uçağı siparişleriyle dertte. Cezayir, Mısır ve Endonezya'nın Su-35 anlaşmalarından tek tek caydığı ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 22:27:00 -
Rusya’ya Su-35 şoku! Peş peşe iptal edildi

İlk olarak Defence Blog’ta yayımlanan ve bir kaynağa atfedilen haberlerde Cezayir, Mısır ve Endonezya hükümetlerinin Su-35 alımlarında ABD’nin CAATSA yaptırımları tehdidinden dolayı geri adım attığı iddia edildi.

Rusya’nın olası Su-35 müşterilerinden teknik ve siyasi sorunları çözmek için ek süre istediği de aktarılıyor. Uçaklarda kullanılan ABD, Avrupa ve İsrail üretimi önemli parçaların tedarikinde sıkıntı yaşandığı da iddia ediliyor.

Cezayir, Mısır ve Endonezya örnekleri

Örnek vermek gerekirse bazı ülkelerin Su-35 siparişlerini AESA radarlarda yaşanan parça tedarikinden dolayı iptal ettiği kaydediliyor.

Cezayir’in daha önce Su-35 tedarik etmek istediği medyaya yansımıştı ancak daha sonradan Cezayir’in planlarının mevcut Su-30MKA’larını modernize etmek yönünde olduğu medyaya yansımıştı.

Mısır’ın Su-35 alımı ise oldukça alengirli olmaya devam ediyor. Mısır, Orta Doğu bölgesinde Su-35 savaş uçaklarını ilk teslim alması beklenen ülke idi ancak kimi haberlerde uçakların çoktan teslim edildiği kimi haberlerde ise uçakların hala üretim tesisinde bekletildiği aktarıldı.

Endonezya ise geçtiğimiz günlerde resmen Su-35 seçeneğinden caydığını teyit etmişti. Endonezya Hava Kuvvetleri Komutanı Fadjar Prasetyo, iddiaları bizzat kendisi onaylamıştı.

Uçakları İran alabilir mi?

Bir diğer iddia ise İran’ın Su-35 savaş uçaklarını tedarik edeceği yönünde. Bu yöndeki haberlerin kaynağı ise İranlı haber ajansı Mehr News. Mehr News haberine göre Rusya, İran’a Su-35 tedarikine hazır.

Mehr News’e göre önümüzdeki ay içerisinde Rusya ve İran arasında 20 yıl süreli askeri-stratejik iş birliği anlaşmasına imza atılacak. Anlaşmaya göre İran, Rusya’dan aralarında S-400, uydular ve Su-35 savaş uçaklarının da yer aldığı 10 milyar dolarlık bir silah alımına imza atacak.

SavunmaSanayiST

 

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