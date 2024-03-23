Rusya’ya mesaj mı? Macron‘dan şaşırtan paylaşımlar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un boks antrenmanı yaparken çekilen fotoğrafları ülkede eğlence, şaşkınlık ve hayretle karşılandı.

Macron'un resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonniere tarafından Instagram'da paylaşılan siyah beyaz fotoğraflarda cumhurbaşkanı koyu renk tişört ve eldivenlerle spor yaparken görülüyor.

Görüntülerden birinde cumhurbaşkanı sağ eli kum torbasına temas ederken dişlerini sıkıyor, diğerinde ise arka arkaya yumruk atarken yoğun bir konsantrasyon ifadesi taşıyor.

RUSYA'YA MESAJ

Fotoğraflara ilişkin yorum yapmaktan geri durmayan bazı kişiler, paylaşılan kareleri Macron'un Moskova'ya karşı giderek sertleşen tutumuyla ilişkilendirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın Ukrayna'da kazanması halinde Avrupa'nın güvenliğinin tehlikeye gireceği uyarısında bulunan Macron kiev'e destek olmak için Batılı askerlerin gönderilmesi ihtimalini yineledi.

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Le Parisien gazetesine konuşan siyasi iletişim uzmanı Prof. Philippe Moreau-Chevrolet "Bu mesaj Vladimir Putin'e yöneliktir" dedi ve Macron'un "mücadelenin içinde" olduğunu göstermek istediği yorumunu yaptı.

Diğer yorumcular ise judo ve ata binme gibi sporlarla uğraşırken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmasıyla tanınan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile karşılaştırmalar yaptı.

MAÇOLUK ELEŞTİRİSİ

Fransız Yeşiller Partisi EELV milletvekili Sandrine Rousseau fotoğraflarda çizilen maço imaj nedeniyle cumhurbaşkanını eleştirdi.

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