Rusya'ya Kırım üzerinden gözdağı
Ukrayna, askeri gerilim yaşadığı Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım yakınlarında askeri tatbikat gerçekleştirdi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım yakınlarında roketatar sistemlerini kullanarak askeri tatbikat gerçekleştirdi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, tatbikatta BM-21 "Grad" model çok namlulu roketatar sistemlerinin kullanıldığı aktarıldı.
Kırım yakınlarındaki Herson bölgesinde gerçekleştirdiği belirtilen tatbikatın, ordunun ani durum değişmelerine hazırlıklı olması için yapıldığı kaydedildi.