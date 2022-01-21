  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'ya Kırım üzerinden gözdağı
Dünya

Rusya'ya Kırım üzerinden gözdağı

Ukrayna, askeri gerilim yaşadığı Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım yakınlarında askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 11:56:00 -
Rusya'ya Kırım üzerinden gözdağı

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım yakınlarında roketatar sistemlerini kullanarak askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, tatbikatta BM-21 "Grad" model çok namlulu roketatar sistemlerinin kullanıldığı aktarıldı.

Kırım yakınlarındaki Herson bölgesinde gerçekleştirdiği belirtilen tatbikatın, ordunun ani durum değişmelerine hazırlıklı olması için yapıldığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay