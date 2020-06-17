Rusya'ya karşı olay hamle! Savaş uçaklarını Rus Su-57 rengine boyadılar

ABD Hava Kuvvetleri (USAF) Komutanlığı’na ait F-16 Fighting Falcon tipi savaş uçağı, Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı olan Su-57’nin kamuflajına boyandı.

ABD Hava Kuvvetleri’nin 576. Uçak Bakım Filosu, Red Flag Tatbikatı’na katılan ve Nevada Nellis Hava Kuvvetleri Üssü’nde bulunan 64’üncü Aggressor Filosu’nun isteği üzerinde F-16 Fighting Falcon savaş uçağını, Rusya Federasyonu’nun beşinci nesil savaş uçağı olan Su-57’nin kamuflajlarına boyadı.

ABD Hava Kuvvetleri’nin 576. Uçak Bakım Filosu’na bağlı boya atölyesi, söz konusu F-16’yı Su-57’nin renklerine boyamak için on iki kişi ile birlikte 18 gün boyunca üç vardiya çalıştı.

ABD Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan Aggressor Filosu; bünyesinde bulunan savaş uçaklarını, Rus savaş uçaklarının kamuflajları şeklinde boyatarak Red Flag tatbikatları esnasında düşman rolünü üstleniyor. Aggressor Filo, F/A-18 ve F-15 tipi savaş uçaklarını da kullanıyor.

Neden boyandı?

Rus Su-57’den ilham alan tasarımının, ABD’li pilotlara bu uçakla havada karşılaşılması halinde görünümü hakkında tecrübe sağlaması hedefleniyor.

Bu uygulama ABD Hava Kuvvetleri için yeni bir uygulama olmazken, daha öncede Rusya’nın yanı sıra, Çin ve İran’a savaş uçaklarının boyamaları ABD uçaklarına uygulanmış ve eğitim uçuşlarında yer almıştı.