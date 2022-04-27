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Ekonomi Rusya'ya ihraç edilemeyen 100 bin ton sebzeye bakın ne olmuş! Şok olacaksınız
Ekonomi

Rusya'ya ihraç edilemeyen 100 bin ton sebzeye bakın ne olmuş! Şok olacaksınız

Rusya'ya ihraç edilemeyen 100 bin ton yaş sebze ve meyvenin piyasaya sürülmemesine ilişkin konuşan Yüksek Ziraat Mühendisi Ömer Demir, "Fiyatlar düşmesin diye bunu yaptılar ve çöpe attılar" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 14:36:00 -
Rusya'ya ihraç edilemeyen 100 bin ton sebzeye bakın ne olmuş! Şok olacaksınız

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş durumu nedeniyle Moskova’ya yaş sebze ve meyve ihracatında gerileme yaşandı.

170 bin tonluk ihracatın 70 bin tonu Rusya’ya gönderilirken geriye kalan 100 bin tona ne olduğu merak ediliyor.

Yüksek Ziraat Mühendisi Ömer Demir, 100 bin tonun bilerek isteyerek çöpe atıldığını öne sürdü.

CNN Türk'te konuşan Ömer Demir, 'Rusya'ya satılamayan 100 bin ton meyve ve sebze nerede?' sorusuna cevap verdi.

Demir yaptığı açıklamada, "Rusya’ya ihraç edilen 170 bin tonun 100 bin tonunun ülkede kalması lazım. Bu ürün nerede? Verilmemesine rağmen fiyatlar düşmüyor. Çok kısa sürede tüketmek lazım. Fiyatlar düşmüyor. Fiyatlar düşmesin diye piyasaya sürmediler. Köylüye para kazandırmadıkları gibi bu malları ortadan yok ettiler. Bir ürün satılırsa değer eder. Satılmazsa fiyatı düşer. Bu ürünler bozuluyor. Çöpe gittiler. Sebze ve meyveyi ne kadar saklayabilirsiniz? Birileri bunu çöpe attı" dedi.

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Yorumlar

En ağır şekilde ceza vermek gerekir

Hökömet neden bunlara seyirci kalıyor ...

Akif

Günaydın savaş başlangıcı ne zamandı sormak lazım 2.aya girdi şimdi Rusya ne mal varsa alıyor kısıtlama da yok
TÜM YORUMLARA GİT ( 16 )
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