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Rusya'ya giden heyet döndü! Kritik 'YPG/PKK' mesajı

Suriye’deki gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Rusya'ya Milli Savunma Bakanlığı heyeti çalışmalarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. Görüşmelerde İdlib’de sürdürülen işbirliğinin önemine ve devamına vurgu yapıldı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 22:29
Rusya'ya giden heyet döndü! Kritik 'YPG/PKK' mesajı

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Suriye’de son dönem yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere Rusya Federasyonuna giden Milli Savunma Bakanlığı heyeti çalışmalarını tamamlayarak yurda döndü. Heyetin Rus muhatapları ile yaptığı görüşmelerde İdlib başta olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler Astana ve Soçi’de imzalanan mutabakatlar çerçevesinde değerlendirildi.

Bu kapsamda, her türlü provokasyona rağmen, barış ve istikrarın sağlanması için İdlib’de sürdürülen işbirliğinin önemine ve devamına vurgu yapıldı.

Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki durum ile ilgili olarak ise, Türkiye’nin, bölgedeki PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütünden kaynaklanan güvenlik kaygılarının giderilmesi konusunda karşılıklı anlayış birliği içinde olunduğu gözlendi. Bu çerçevede, görüşmelerde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde terörün her türlüsü ile mücadelede karşılıklı işbirliğinin önemi bir kez daha teyit edildi.

 

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 22:29
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Suriye
  3. PKK/YPG
  4. DEAŞ
  5. Fırat’ın doğusu
  6. Münbiç

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