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Dünya Rusya'ya casusluk yapan FBI ajanı hücresinde ölü bulundu
Dünya

Rusya'ya casusluk yapan FBI ajanı hücresinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2023-06-06 00:35:00 - 2023-06-06 00:38:38
Rusya'ya casusluk yapan FBI ajanı hücresinde ölü bulundu

ABD'de, Rusya adına casusluktan ömür boyu mahkum olan 79 yaşındaki eski FBI ajanı Robert Hanssen'ın kaldığı cezaevinde ölü bulunduğu açıklandı.

CBC News'in haberine göre, ABD Cezaevleri Bürosu İletişim Direktörü Kristie Breshears, yaptığı açıklamada, Rusya adına casusluktan ABD'da ömür boyu mahkumiyeti olan Hanssen'in, hücresinde hareketsiz halde bulunduğunu ve cezaevi personelinin derhal müdahale etmek için harekete geçtiğini aktardı.

Breshears, cezaevi personelinin acil durum sağlık ekiplerine haber verdiğini belirterek, "Mahkumun ölüm haberi, acil durum sağlık personelleri tarafından açıklandı." bilgisini paylaştı.

Hanssen, 1979'dan itibaren yüksek derecede gizli belgeleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne (SSCB) ve ardından Rusya'ya satmakla suçlanmıştı.

Suçunu itiraf eden Hanssen, federal mahkeme tarafından casusluk suçundan 2001'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hanssen'in, casusluk yaparken "Ramon Garcia" takma adını kullandığı ve 1 milyar 400 milyon dolardan fazla nakit, elmas ve yabancı banka mevduatı karşılığında binlerce gizli belgeyi sattığı kaydediliyor.​​​​​​​
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2001'de Virginia'daki bir parkta casusluk yaptığı sırada yakalanan Hanssen'in kimliği, bir Rus istihbarat görevlisinin, Hanssen'in parmak izlerinin olduğu çöp torbası ve ses kaydını içeren dosyayı teslim etmesinden sonra tespit edilmişti.

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