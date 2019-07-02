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Rusya'ya büyük şok! 14 asker hayatını kaybetti

Rusya Donanması ait bir denizaltında meydana gelen yangında 14 denizcinin hayatını kaybettiği açıklandı.

02 Temmuz 2019 Salı 17:31
Rusya'ya büyük şok! 14 asker hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, derin denizaltıda çıkan yangında 14 denizcinin öldüğünü duyurdu.

Biyometrik ölçüm yapıldığı esnada yangın çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir tür denizaltı aracı olan bir batiskafta, ülkenin karasuları içerisindeyken, biyometrik ölçüm yapıldığı esnada yangın çıktığı kaydedildi.

Bilimsel araştırmalar için görevlendirilmiş olan batiskaf mürettebatının, okyanus tabanını incelemekle görevlendirilmiş olduğu belirtildi.

14 askeri personel öldü

Yangının batiskaf mürettebatının özverili çabaları sayesinde söndürülebildiği kaydedilen açıklamada, denizaltı aracının içinde bulunan 14 denizcinin zehirli gaz salınımından dolayı hayatlarını kaybettiği bilgisi verildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu batiskafın şu anda, Barents Denizine kıyısı olan Severomorsk liman kentinde bulunduğu da paylaşıldı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 17:31
  1. Rusya Savunma Bakanlığı
  2. Barents Denizi

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