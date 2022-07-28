Rusya'ya bir darbe daha! Resmen çekiliyorlar

Ukrayna'ya yönelik saldırıların başlamasıyla, Batı'dan gelen yaptırım yağmuruna tutulan Rusya'ya bir kötü haber de otomotiv devi Volkswagen Group'tan geldi.

İki büyük Rus medya kuruluşu Vedomosti ve Gazeta.ru'nun bildirdiği habere göre, dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi Volkswagen, Rusya'daki işlerini satmaya karar verdi ve bir alıcı arayışı içinde.

Kazakistan'ın Asia Avto'su, otomobil üreticisi, Rusya'daki tek Volkswagen varlıklarının alıcısı olarak gösteriliyor. Gazeta.ru'nun haberine göre, Orta Rusya'daki Kaluga kentindeki fabrika da Avusturya'dan bir heyet tarafından ziyaret edildi.

Volkswagen yıl sonuna kadar çekilecek

Asia Avto'nun Volkswagen ve Skoda otomobillerini üretme lisansına sahip olduğunu yazan Vedomosti, Volkswagen'in bu yılın sonuna kadar satışa karar vermesini beklediğini yazdı.

Alman otomobil üreticisi, Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımlar nedeniyle lojistik zincirlerindeki aksaklıklar nedeniyle Mart ayı başlarında Kaluga'da üretimi durdurmuştu. Rusya'ya otomobil ve yedek parça ithalatı da durdurulmuştu.

Şirket ayrıca bir Rus ticari araç üreticisine ait Nizhny Novgorod fabrikasında araç montajını da askıya aldı.

Mayıs ayının sonunda Volkswagen, yakın gelecekte Rusya'da otomobil üretimine devam etmeyeceğini açıkladı.

Kaluga'daki fabrika, yılda maksimum 225.000 araç üretim kapasitesine sahip ve Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo ve Skoda Rapid araçlarını üretiyor.

Star Gazetesi