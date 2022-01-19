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Dünya Rusya'ya beklenmedik saldırı! Hiç akla gelmeyecek ülke yaptı
Dünya

Rusya'ya beklenmedik saldırı! Hiç akla gelmeyecek ülke yaptı

Kuzey Koreli siber korsanlar, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na saldırı düzenledi. Korsanlar, bir hükümet çalışanının hesabını ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 11:13:00 -
Rusya'ya beklenmedik saldırı! Hiç akla gelmeyecek ülke yaptı

Kuzey Koreli siber korsanların 2021'in sonlarında Rusya Dışişleri Bakanlığını hedef aldığı ortaya çıktı.

ABD bilgi güvenliği uzmanlarının bildirdiğine göre, Kuzey Koreli bir hacker grubu, geçtiğimiz yılın sonlarında Rusya Dışişleri Bakanlığına ve bakanlık çalışanlarına siber saldırı düzenlendi. Saldırıda bir hükümet çalışanının hesabı ele geçirildi.

Kommersant gazetesi ise, bakanlığın ekim ayında "oltalama" adı verilen yöntemle hedef alındığını yazdı.

Araştırmacılar, çalışanlara hackerlar tarafından birtakım dokümanın gönderildiğini ve aşılama durumlarına dair bazı belgelerin talep edildiğini bildirdi. Saldırıda, Rus hükümetinin koronavirüs aşı durumlarına ilişkin kullandığı sistem taklit edildi.

Hackerların, saldırıda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'a da oltalama e-postası gönderdiği ve ayrıca Endonezya'daki Rusya Büyükelçiliğinin de hedef alındığı açıklandı.

Rusya'da geçen hafta, ABD'li yetkililerin verdiği bilgiler doğrultusunda bir grup hacker tutuklanmıştı.

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