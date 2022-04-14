Rusya'ya ağır darbe! Ukrayna Moskova'yı vurdu

24 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Putin'in sabah 06.00'da verdiği emir ile başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta sular durulmuyor.

Savaş ülkenin farklı kentlerinde sürerken denizde de çatışmalar yaşanıyor. Ukrayna, Rus donanmasına ait 'Moskva' isimli kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı.

Yılan Adası'nın intikamı

Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich’ten geldi. Arestovich’ten 'Yılan Adası'nı kuşatan Moskva isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu' dedi.



Ayrıca Odessa Valisi Maksim Marchenko da konuya ilişkin açıklama yaparak, 'Moskva isimli gemi Yılan Adası'ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün isimli roketler Rus gemisine ağır hasarlar verdi. Yaşasın Ukrayna' ifadelerini kullanarak intikamın alındığını belirtti.

Rusya'dan açıklama

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi olan Moskva ile ilgili Rus tarafından da açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gemideki mühimmatın infilak ettiği ve ciddi hasara yol açtığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada bunun Ukrayna'nın saldırısı sonucu olup olmadığına dair bir bilgi yer almazken tüm personelin başarı ile tahliye edildiği belirtildi.

Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere 'teslim olun' çağrısı yapmıştı.

Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti.



Rusya'nın askerlere yaptığı uyarı ve Ukraynalı muhafızların verdiği cevapların ses kaydı bugün sosyal medyaya düşmüş, ses kaydında, Ukraynalı askerlerin Rusya'nın 'teslim olun' çağrısına 'Defol git' diyerek cevap verdiği duyulmuştu.