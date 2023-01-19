Rusya'nın yenilmesi nükleer savaş nedeni olabilir: Milyonlar merak ediyordu! Başkan Medvedev açıkladı!

Rusya'nın eski devlet başkanı, şimdiki Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşta yenilmesinin nükleer savaşa neden olabileceğini kaydetti.

Telegram üzerinden açıklamalarda bulunan Medvedev, ''Konvansiyonel savaşta bir nükleer gücün yenilmesi, nükleer savaş çıkmasına neden olabilir. Nükleer güçler, kaderlerinin bağlı olduğu büyük çatışmaları kaybetmediler" ifadelerini kullandı. Medvedev ayrıca NATO ve diğer ülke liderlerinin "politikalarının risklerini düşünmeleri gerektiğini" ifade etti.

Dünyada ve rusya'da milyonlarca kişi merak ediyor. Dünya savaşa mı sürüklenecek. Konu İle ilgili Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den bir açıklama geldi.

''GERÇEK TEHDİTTE HAREKETE GEÇİLEBİLİR''

Geçtiğimiz aylarda da Dmitriy Medvedev, ellerindeki nükleer cephaneliğin, Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı savaş açmasını engelleyen tek faktör olduğunu iddia etmişti. Medvedev, gerçek tehdit ortaya çıkması halinde ona karşı harekete geçeceklerini vurgulayarak, ''Batı dünyası bir yandan Rusya'yı mümkün olduğunda aşağılama, incitme, parçalama ve yok etme arzusuyla nükleer kıyametten kaçınma arzusu arasında denge kuruyor.'' ifadelerini kullanmıştı.

tgrthaber'in aktardığı haberde: Medvedev, Rusya'nın talep ettiği güvenlik garantilerinin karşılanmaması halinde gerilimin süresiz olarak devam edeceğini söylemişti:

''Dünya, III. Dünya Savaşı'nın ve nükleer felaketin eşiğinde sallanmaya devam edecek. Bunları önlemek için her şeyi yapacağız.''