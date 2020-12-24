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Dünya Rusya'nın yeni sistemi ön deneme aşamasında
Dünya

Rusya'nın yeni sistemi ön deneme aşamasında

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, havadan bırakılabilir yeni kundağı motorlu obüsü 2S42 Lotos'un ön fabrika testlerinden geçtiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 21:18:00 -
Rusya'nın yeni sistemi ön deneme aşamasında

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in bildirdiğine göre, havadan bırakılabilir yeni kundağı motorlu obüsü 2S42 Lotos, sistemi kapsamlı bir şekilde test etmeyi hedefleyen ön fabrika testlerinden geçiyor.

Rostec’in bildirdiğine göre bahse konu testler silah sisteminin çeşitli engelleri aşma kapasitesinin analizinde yardımcı unsur olacak. 80’den fazla puan içerecek olan test programı çerçevesinde yapılacak olan 300 atış teknik ve operasyonel özelliklerin belirlenmesine yardımcı olacak.

Yapılan kontroller sayesinde uzmanların prototipin taktik, teknik ve operasyonel özelliklerini, şartnamelere uygunluğunu belirleyip değerlendirecek ve devlet denemeleri için tavsiyelerde bulunacak. Belirtilen testler kara, su ve hava olmak üzere üç ortamda da gerçekleştirecek. Atış denemeleri ile, doğrudan ateş dahil maksimum ve minimum menzilin yanı sıra hassasiyet ve çeşitli mühimmat türlerinin atış hızı değerlendirmeye alınacak.

Kaynak: star.com.tr

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