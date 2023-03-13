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Dünya Rusya'nın yeni adımı ABD'yi rahatsız edecek
Dünya

Rusya'nın yeni adımı ABD'yi rahatsız edecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesi ile Çin arasındaki ilişkilerin,benzeri görülmemiş bir noktaya ulaştığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 22:54:00 -
Rusya'nın yeni adımı ABD'yi rahatsız edecek

Ukrayna savaşı sonrası ABD ve Avrupa ile ilişkileri gerilen Rusya'nın Çin ile yakınlaşması dikkat çekmişti. Bu hususa dair dikkat çeken açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesi ile Çin arasındaki ilişkilerin, "benzeri görülmemiş" yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Çin Savunma Bakanlığı görevine getirilen Li Şangfu ile Çin'in Merkezi Askeri Komisyonu başkan yardımcılıklarına atanan Çin Halk Kurtuluş Ordusundan General Cang Youşia ve General Hı Veydong'a telgraf göndererek, ayrı ayrı tebrik etti.

Rusya ile Çin'in ortak sınıra ve tarihe sahip olduğu belirtilen tebrik mesajlarında, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya ve Çin, eski dost ve ortaklar. Ortak sınır ile tarih ve uzun yıllara dayanan dostluk, halklarımızı ve ülkelerimizi birbirine sıkı sıkıya bağladı. İkili ilişkiler, benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştı ve dünyada jeopolitik gerilimin arttığı koşullarda küresel istikrarın sağlam destekleyicileri oldu."

Şoygu, iki ülke arasında, askeri teknik alandaki işbirliğinin gelişmeye devam edeceğini umduğunu kaydetti.
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