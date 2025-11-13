Rusya’nın yapay zekalı robotu tanıtımda yere kapaklandı! Sosyal medyada alay konusu oldu

Sergi sırasında izleyicilere el sallayan robot, bir anda dengesini kaybederek yüzüstü yere kapaklandı.

O anlar sosyal medya platformu X’te kısa sürede viral oldu.

Görevliler, robotu siyah bir örtüyle kapatarak sahneden uzaklaştırdı.

İlk yapay zekâ tabanlı insansı robot, genellikle Japonya tarafından geliştirilen ASIMO olarak kabul edilir. Honda tarafından 2000 yılında tanıtılan ASIMO (Advanced Step in Innovative Mobility), o dönem için devrim niteliğinde bir teknolojiydi. Ancak eğer “yapay zekâlı” ifadesinden bugünkü anlamda otonom düşünme, karar verme ve yüz tanıma gibi gelişmiş özellikleri kastediyorsak, bu kavram ABD, Japonya, Güney Kore ve Çin arasında paylaşılan bir teknoloji evrimidir.

İşte kronolojik olarak bazı önemli örnekler ve özellikleri:

ASIMO (Japonya – Honda, 2000)

Yürüyebilen, koşabilen, merdiven çıkabilen ilk insansı robottur.

İnsan sesine ve hareketine tepki verebiliyordu.

Geliştirilen ilk sürümlerinde sınırlı yapay zekâ bulunuyordu.

Sophia (Hong Kong – Hanson Robotics, 2016)

Gerçekçi yüz mimiklerine sahip ve insanlarla diyalog kurabilen bir robot.

Yapay zekâ algoritmalarıyla öğrenme ve tepki verme yeteneğine sahip.

Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilen ilk robot olmuştur.

Atlas (ABD – Boston Dynamics, 2013–günümüz)

Parkur yapabilen, denge sağlayan ve çevresini algılayarak hareket edebilen en gelişmiş robotlardan biridir.

Derin öğrenme destekli denge ve karar mekanizması bulunuyor.

Ameca (İngiltere – Engineered Arts, 2021)

İnsan yüz ifadesini en gerçekçi şekilde yansıtan robot.

Göz teması kurabiliyor, ses tonuna göre duygusal tepki verebiliyor.

ChatGPT benzeri dil modelleriyle çalışıyor.

Yani “ilk” tanımı, kullanılan ölçüte göre değişiyor:

İlk insansı robot: Honda ASIMO (Japonya)

İlk yapay zekâ ile konuşabilen robot: Sophia (Hong Kong)

En gelişmiş otonom robot: Atlas (ABD)