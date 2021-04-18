  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan dikkat çeken koronavirüs aşısı uyarısı

Galatasaray kötü gidişe dur dedi

İmamoğlu'nun yönettiği İBB'den bir kötü haber daha! Belediye borç dahi alamayacak duruma geldi

Dörtyol Belediye Başkanı Serdar Arseven'e konuştu!

Lince boyun eğen Erkan Oğur'a İbrahim Kalın'dan cevap: Birlikte susmaya karar vermiştik fakat...

'Ali Kırca'ya iki kez kırıldım' diyen Ayşenur Arslan, o konuya girmedi 'Mahallenin or...usu ben miyim?'

Selçuk Bayraktar böyle duyurdu: 40'ı aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak!

17 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

İslam'ı ayrıştıran tüzüğü imzalamamıştı... Fransız askerlerden Türk başkana ölüm tehdidi!

Dünyaca ünlü hafızlar katılıyor! İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatları, milyonlara ‘Kur’an ziyafeti’ veriyor
Ekonomi Rusya'nın Türkiye kararının maliyeti 5 milyar ruble
Ekonomi

Rusya'nın Türkiye kararının maliyeti 5 milyar ruble

Rusya'nın Türkiye'ye 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında uçuş kısıtlama kararının maliyetinin 5 milyar ruble olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 01:25:00 -
Rusya'nın Türkiye kararının maliyeti 5 milyar ruble

Rusya Turizmciler Birliği Başkan Yardımcısı Yuriy Barzıkin, Türkiye’ye yönelik uçuş kısıtlamasından kaynaklanan kayıpların en az 5 milyar ruble olduğunu ve bu kayıpların 1 Haziran'dan sonra uçuşların tam teşekküllü başlaması ile telafi edilmesini umduğunu açıkladı.

Barzıkin, "Görevimiz sadece kaybı belirlemek değil, aynı zamanda öncelikle turistler ve tabii ki tur operatörleri için söz konusu kayıpları en aza indirecek mekanizmalar oluşturmak. Hükümetin tekrar bir sübvansiyon programı başlatacağını umuyoruz" dedi. Rusya, 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye'ye uçuşların kısıtlandığını duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat dizisinde haftaya damga vuracak olay
Medya

Teşkilat dizisinde haftaya damga vuracak olay

TRT 1’de yayına girdiği günden büyü ilgi gören Teşkilat dizisinde seyircileri büyük sürprizler bekliyor. Dizinin 7. Bölümünde Zayed Fadi Met..
Açıkladılar: Türkiye kararı bize mühim kayıplar yaşattı
Ekonomi

Açıkladılar: Türkiye kararı bize mühim kayıplar yaşattı

Rusya Turizmciler Birliği Başkan Yardımcısı Yuriy Barzıkin, Rusya'nın Türkiye ile uçuşları geçici olarak kısıtlaması nedeniyle Rus tur şirke..
Arabası olanlar dikkat! Lastiklere yeni düzenleme geliyor
Gündem

Arabası olanlar dikkat! Lastiklere yeni düzenleme geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı lastiklerde kullanılan ürün özelliklerinin yer aldığı araç lastiklerinin etiketlerine yönelik düzenlemeye gitt..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay