  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Rusya'nın teklifine Türkiye'den net cevap: Bizim muhatabımız değil
Gündem

Rusya'nın teklifine Türkiye'den net cevap: Bizim muhatabımız değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Türkiye ile Güney Kıbrıs arasında arabuluculuk yapmaya hazırız" sözlerine cevap verdi. Lavrov'a tepki gösteren Çavuşoğlu, "Rum yönetimi bizim muhatabımız değil" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:08:00 -
Rusya'nın teklifine Türkiye'den net cevap: Bizim muhatabımız değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Eğer her iki taraf da ilgilenirse, Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında iyi komşuluğun inşasına katkıda bulunmaya hazırız" demişti.

Bir televizyon programına konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşının teklifine sert tepki gösterdi.

Güney Kıbrıs'ın Türkiye'nin değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'nin (KKTC) muhatabı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Rum yönetimi bizim muhatabımız değil. Rusya isterse KKTC ile Rum yönetimi arasında objektif ve dengeli bir arabuluculuk yapabilir. Rum yönetiminin muhatabı KKTC'dir. Lavrov'a daha öncede söylemiştim. Arabuluculuk yapmak istiyorsanız adanın Türk tarafına da geçip onları da dinleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret
Gündem

Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret

Aylık mizah dergisi Komikaze'de sözde mizah yapılırken, Allah’ın Peygamberi Nuh Aleyhisselam ve İslami değerler aşağılandı.
Hakkari'den acı haber
Gündem

Hakkari'den acı haber

Hakkari'de bir jandarma astsubayın şehit olduğu, 2 teröristin ise ölü ele geçirildiği bildirildi.

Mustafa El Sagezli: Türkiye'nin bizimle birlikte olmasını talep ediyoruz
Ekonomi

Mustafa El Sagezli: Türkiye'nin bizimle birlikte olmasını talep ediyoruz

Libya'nın çok ciddi altyapı yatırımına ihtiyacı olduğunu belirten Libya Uluslararası Kalkınma Programı (BINA) Direktörü Mustafa El Sagezli, ..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı