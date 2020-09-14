Rusya'nın teklifine Türkiye'den net cevap: Bizim muhatabımız değil

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Eğer her iki taraf da ilgilenirse, Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında iyi komşuluğun inşasına katkıda bulunmaya hazırız" demişti.

Bir televizyon programına konuk olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşının teklifine sert tepki gösterdi.

Güney Kıbrıs'ın Türkiye'nin değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'nin (KKTC) muhatabı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Rum yönetimi bizim muhatabımız değil. Rusya isterse KKTC ile Rum yönetimi arasında objektif ve dengeli bir arabuluculuk yapabilir. Rum yönetiminin muhatabı KKTC'dir. Lavrov'a daha öncede söylemiştim. Arabuluculuk yapmak istiyorsanız adanın Türk tarafına da geçip onları da dinleyeceksiniz" ifadelerini kullandı.