Rusya'nın Taliban'a ABD askerlerini öldürmesi için para teklif ettiği iddiaları

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, ülkesinin Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki ABD askerlerini öldürmesi için gizlice para teklif ettiği yönünde istihbarat olduğu iddialarına ilişkin, "Sahte bir şeyin üzerinden çok fazla ajitasyon yapılıyor." dedi.

Kabulov, Rus RİA haber ajansına yaptığı açıklamada, New York Times ve Washington Post gazetelerinin Rus istihbarat biriminin Taliban militanlarına Afganistan'daki ABD askerlerini öldürmeleri için para teklif ettiği yönündeki iddialarını değerlendirdi.

Beyaz Saray'ın söz konu iddiaları yalanladığını hatırlatan Kabulov, "Sahte bir şeyin üzerinden çok fazla ajitasyon yapılıyor." ifadesini kullandı.

Bunun, ABD'deki iç siyasette devam eden çekişmenin uzantısı olduğunu savunan Kabulov, "ABD'de Afganistan'dan çıkmak istemeyen güçler var. Bunlar, kendi başarısızlığını haklı çıkarmak istiyor. Her şey bunun etrafında dönüyor." yorumunda bulundu.

- New York Times ve Washington Post'un iddiası

New York Times gazetesi, ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberinde, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan'daki ABD askerini öldürmeleri için para teklif ettiğini iddia etmişti.

Washington Post'un da ABD istihbarat belgelerinden haberdar üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, son dönemde yakalanan bazı Taliban militanları, Rusya'nın örgüte söz konusu teklifinin ardından bazı ABD askerlerinin öldürüldüğünü kaydetmişti.



ABD'li yetkililerin, bu konudaki istihbaratı, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendiği aktarılmıştı.

Söz konusu istihbaratın ABD Başkanı Donald Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile mart ayında paylaşıldığı belirtilen haberde, yönetimin diplomatik nota ile durumu Moskova'ya bildirmesinden bazı yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğü kaydedilmişti.

Beyaz Saray ise Trump'a bu konuda bir bilgilendirme yapılmadığını açıklamıştı.

