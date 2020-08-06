Rusya'nın Su-57 savaş uçağında kritik gelişme
Her türlü hava, deniz ve kara hedefini yok etmek için tasarlanan Rusya'nın beşinci nesil Su-57 savaş uçağı, yeni geliştirilen ve radarda görünmezlik sağlayan camla donatıldı.
Obninsk Araştırma ve Üretim Şirketi (ONPP) "Technologiya" Genel Müdürü Andrey Silkin, beşinci nesil Su-57 avcı uçaklarını yeni geliştirdikleri bir camla donattıklarını söyledi. Sputnik’e konuşan Silkin, "Mürettebatın elektromanyetik, ultraviyole ve kızılötesi radyasyonun yanı sıra nükleer patlama kaynaklı ışık radyasyonunun etkilerinden korunmasını sağlıyor" dedi.
Silkin, geliştirdikleri yeni cam sayesinde kokpitin radar görünmezliğinin sağlandığını belirterek, uçağın ağırlığının iki kat azalmasına rağmen camın darbe mukavemetinin artığını kaydetti.
Armiya-2019 forumunda, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne 76 adet Su-57 avcı uçağının tedarik edilmesi için sözleşme imzalandı. Testleri devam eden beşinci nesil Su-57’nin sistemlerinin işleyişi ve ikinci kademe motorunun çalışma modları kontrol ediliyor.