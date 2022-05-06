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Dünya Rusya'nın "Sizi haritadan sileriz" tehdidine o ülkeden "Saniyeler içinde yok ederiz" cevabı
Dünya

Rusya'nın "Sizi haritadan sileriz" tehdidine o ülkeden "Saniyeler içinde yok ederiz" cevabı

Rusya'nın "Hipersonik Sarmat balistik füzeyle İngiltere'yi haritadan silme" tehdidine, İngiliz medyası "Lazer silahlarımızla Putin'in füzelerini saniyeler içinde yok ederiz" şeklinde cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 14:57:00 -
Rusya'nın "Sizi haritadan sileriz" tehdidine o ülkeden "Saniyeler içinde yok ederiz" cevabı

Rusya'nın "Hipersonik Sarmat balistik füzeyle İngiltere'yi haritadan silme" tehdidine, İngiliz medyası "Lazer silahlarımızla Putin'in füzelerini saniyeler içinde yok ederiz" şeklinde cevap verdi.
Haberlerde, İngiliz lazer silahlarının gemilere monte edileceği ve düşman İHA'larını izlemek ve yok etmek için kullanılabilecek yüksek enerjili bir savunma sağlayacağı belirtildi.

Haberlerde ayrıca, Putin'in hipersonik füzelerine bir tehdit olduğu, ancak Kraliyet Donanması'nın lazer silahlarının Putin'in hipersonik füzelerini saniyeler içinde yok edebileceği ifade edildi.

Britanya Savunma Bakanlığı daha önce savaş gemilerine, uçaklara, helikopterlere ve zırhlı araçlara kurulacak üç "yönlendirilmiş enerji silahı (DEW)" için 130 milyon sterlin (137,7 milyon dolar) para ayırmıştı.

KAYNAK: HABER7

 

 

 

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