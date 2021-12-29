  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya’nın sinsi planını duyurdular: 600 binden fazlasıı yerleştirildi
Dünya

Rusya’nın sinsi planını duyurdular: 600 binden fazlasıı yerleştirildi

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Rus hükümetinin 600 binden fazla vatandaşını Kırım'a yerleştirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 10:09:00 -
Rusya’nın sinsi planını duyurdular: 600 binden fazlasıı yerleştirildi

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Kırım’da 2014 yılından bu yana 600 binden fazla Rusun, Kırım’a yerleştirildiğini dile getirdi.

Danilov, “İşgalci Rusya’nın Kırım’a gelmesinin tek nedeni işgal altındaki Kırım’a nüfuz etmek. Kırım’da kelimenin tam anlamıyla silahlanma söz konusu. Bugün Kırım Yarımadası’nda devam eden askeri tatbikatlar gerçekleşiyor. İstihbaratımızın elde ettiği bilgiye göre, Kırım topraklarına yerleşen işgalci Rusya’nın 600 binden fazla vatandaşını yerleştiriyor.” ifadelerini kullandı.

Rus askerleri Kırım’a ilk olarak, 20 Şubat 2014 tarihinde girdi. Altı yıl önce sabahın erken saatlerinde plakaları sökülmüş askeri araçlar ve rütbe işaretleri taşımayan silahlı milisler Kırım’ın stratejik noktalarını ve hükûmet binalarını ele geçirmeye başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay