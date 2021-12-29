Rusya’nın sinsi planını duyurdular: 600 binden fazlasıı yerleştirildi
Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Rus hükümetinin 600 binden fazla vatandaşını Kırım'a yerleştirdiğini duyurdu.
Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Kırım’da 2014 yılından bu yana 600 binden fazla Rusun, Kırım’a yerleştirildiğini dile getirdi.
Danilov, “İşgalci Rusya’nın Kırım’a gelmesinin tek nedeni işgal altındaki Kırım’a nüfuz etmek. Kırım’da kelimenin tam anlamıyla silahlanma söz konusu. Bugün Kırım Yarımadası’nda devam eden askeri tatbikatlar gerçekleşiyor. İstihbaratımızın elde ettiği bilgiye göre, Kırım topraklarına yerleşen işgalci Rusya’nın 600 binden fazla vatandaşını yerleştiriyor.” ifadelerini kullandı.
Rus askerleri Kırım’a ilk olarak, 20 Şubat 2014 tarihinde girdi. Altı yıl önce sabahın erken saatlerinde plakaları sökülmüş askeri araçlar ve rütbe işaretleri taşımayan silahlı milisler Kırım’ın stratejik noktalarını ve hükûmet binalarını ele geçirmeye başladı.