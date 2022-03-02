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Dünya Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 100 bini geçti
Dünya

Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 100 bini geçti

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Macaristan'a 105 bin kişinin giriş yaptığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 07:57:00 -
Rusya'nın saldırısından kaçarak Macaristan'a gelenlerin sayısı 100 bini geçti

Polis merkezinin açıklamasında, 24 Şubat-1 Mart tarihlerinde Ukrayna'dan Macaristan'a toplam 105 bin kişinin geldiği kaydedildi.

Ukraynalıların Macaristan'a girişinin devam ettiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte yaklaşık 10 bin kişinin Macaristan'a geldiği bilgisi paylaşıldı.

Macaristan hükümeti, ülkeye gelmek isteyen herkesin kabul edileceğini ve hiç kimsenin geri çevrilmeyeceğini açıklamıştı.

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