  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

“Futbolda bahis" soruşturmasında yeni gelişme! Hakimliğin karar yazısına ulaşıldı

Bu manzara Adana'dan! Yol çöktü, esnafın bulduğu çözüm şaşkına çevirdi

FETÖ finans yapılanmasına yeni darbe: Para transfer zinciri deşifre oldu! Şüpheli 13 isim için gözaltı kararı

Gizli devriye dünya gündeminde

Dünya tersine dönmüş, şovmen sanık hakime soru soruyor!

Bir sosyal medya kullanıcısı Ekrem’i yargılayan hakim ve savcılara tepki gösterdi! “Soruyorum size adalet bu mu?”

İBB Meclisi’nde Ekrem ve avanesine çalışmadıkları yerden zor sorular Kaç kreş yaptın?

YPG’ye terör örgütü diyemeyenler Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan etti! Desantis’in hamlesi yeni bir tartışmanın kapısını açtı!

Siber ağlarda büyük çöküş! Operasyonların arkasındaki kritik gerçekler ortaya çıktı!

Maduro’dan 2026 Hamlesi! Savunmada Yeni Dönem Sinyali!
Teknoloji Rusya'nın Rutube'ı, YouTube'u geride bıraktı
Teknoloji

Rusya'nın Rutube'ı, YouTube'u geride bıraktı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Rusya'nın Rutube'ı, YouTube'u geride bıraktı

Rusya tarafından geliştirilen video uygulaması Rutube, ziyaretçi sayısında YouTube'u geride bıraktı.

Rusya'nın yerli video izleme uygulaması Rutube, ülkedeki günlük ziyaretçi sayısında YouTube'u geride bıraktığını bildirdi.

Rutube'dan yapılan yazılı açıklamada, Mediascope adlı şirketin araştırma sonuçlarına yer verildi.

Araştırmaya göre, Rutube'u 6 Aralık'ta 23,8 milyon kişinin ziyaret ettiğine işaret edilen açıklamada, "Rutube, aynı gün 22,3 milyon kişinin ziyaret ettiği YouTube'u ilk defa geride bıraktı." ifadesi kullanıldı.

 

Rusya'nın yerli video izleme ve saklama uygulaması Rutube, Kasım 2025'te toplam 80,6 milyon ziyaretçiye ulaştığını bildirmişti.

Ülkede son dönemde YouTube'un yanı sıra Facebook, X, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına erişim engellenirken, alternatif yerli uygulamaların yaygınlaşması için çalışmalar yürütülüyor.

Rusya'dan Türkiye ile ilgili bomba hamle! ATOR fitili yaktı, her an kaldırılabilir
Rusya'dan Türkiye ile ilgili bomba hamle! ATOR fitili yaktı, her an kaldırılabilir

Gündem

Rusya'dan Türkiye ile ilgili bomba hamle! ATOR fitili yaktı, her an kaldırılabilir

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında ortak yol bulunamazken Zelenskiy ayrı bir garanti arayışında Donbas krizi
Rusya, Ukrayna ve ABD arasında ortak yol bulunamazken Zelenskiy ayrı bir garanti arayışında Donbas krizi

Dünya

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında ortak yol bulunamazken Zelenskiy ayrı bir garanti arayışında Donbas krizi

Trump'a ağır suçlama: Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya'ya sattı
Trump'a ağır suçlama: Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya'ya sattı

Dünya

Trump'a ağır suçlama: Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya'ya sattı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23