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Gündem Rusya'nın 'referandum' kararına Türkiye'den ilk tepki
Gündem

Rusya'nın 'referandum' kararına Türkiye'den ilk tepki

Ukrayna’nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerde referandum düzenlemesine, Dışişleri'inden açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 22:23:00 -
Rusya'nın 'referandum' kararına Türkiye'den ilk tepki

Rusya'nın işgal altındaki Ukrayna topraklarında düzenlemek istediği referanduma ilişkin Dışişleri Bakanılığından açıklama geldi.

Dışişleri'inden yapılan açıklama şöyle:

Ukrayna’nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız.

Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır. Aksine, diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacak ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açacaktır.

Bu vesileyle 2014’te Kırım’ın yasadışı ilhakından bu yana vurgulamakta olduğumuz, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi yineliyor, süregiden savaşın sözkonusu hedef temelinde barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz.

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