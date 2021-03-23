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Dünya Rusya’nın peş peşe saldırıları sonrası Türkiye harekete geçti! Kritik isim bakanlığa çağrıldı
Dünya

Rusya’nın peş peşe saldırıları sonrası Türkiye harekete geçti! Kritik isim bakanlığa çağrıldı

Suriye'de Türkiye sınırına yakın noktalara Rus ve Esed rejimi güçleri tarafından düzenlenen saldırılar sonrası Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 17:41:00 -
Rusya’nın peş peşe saldırıları sonrası Türkiye harekete geçti! Kritik isim bakanlığa çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile bir görüşme gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rusya'nın Ankara Büyükelçisiyle dün Bakanlığımızda bir görüşme oldu. Görüşmede ağırlıklı olarak Suriye'deki saldırılar ele alındı. Kaygı ve endişelerimiz iletildi. Hastane saldırısı da vurgulandı. Askeri makamlarımız da benzer kaygıları Rus makamlarına iletti" denildi.

Suriye'deki son saldırılar

Rusya'ya ait savaş uçaklarının 21 Mart'ta Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaptığı hava saldırılarında bir sivil hayatını kaybetmiş, iki sivil yaralanmıştı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları, İdlib'in Sarmada beldesiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Babu'l Hava sınır kapısı alanına ve M4 kara yolu yakınlarına da saldırılar düzenlemişti.

Esed rejimi yine sivilleri hedef aldı

Uçak gözlemevine göre, Akdeniz'den atılan bir balistik füze de İdlib'in Türkiye sınırına yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Kah köyünde Suriye Milli Ordusu karargahı yakınlarına düşmüş, ilk belirlemelere göre bir sivilin hayatını kaybettiği, iki sivilin de hafif yaralandığı bildirilmişti.

Aynı gün, Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist grupların, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde hastaneye düzenlediği saldırıda da biri çocuk yedi sivil ölmüştü.

Esed rejimi hastaneyi vurdu

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı geçen hafta, Halep'te rejim ve destekçilerinin kontrolündeki Kuveyris Havaalanı'dan Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerine düzenlenen balistik füze saldırısında sivil yerleşim yerleriyle akaryakıt tankerlerinin park noktalarının hedef alındığını ve yaralıların olduğunu bildirmişti.

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