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Dünya Rusya'nın kuklası İran'dan Türkiye açıklaması: Karşıyız
Dünya

Rusya'nın kuklası İran'dan Türkiye açıklaması: Karşıyız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye'nin sınır hattında baraj inşa ettiğini belirterek küstah çıkışlarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 12:03:00 -
Rusya'nın kuklası İran'dan Türkiye açıklaması: Karşıyız

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye'nin sınır bölgesindeki baraj inşasından rahatsız oldu.

Bugün İran meclisindeki bir oturumda konuşan Abdullahiyan, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuya dair birçok görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek şunları söyledi:

"Biz Dışişleri Bakanlığı olarak, Türkiye'nin sınır su kaynakları üzerine baraj inşası konusunda ikna olmadık ve böyle bir hamlenin bizim için kabul edilemez olduğunu yüksek sesle ifade ediyoruz ve buna karşıyız."

İran, Türkiye'nin Irak-İran sınır hattına yakın bölgelerdeki su kaynaklarına baraj inşasına karşı çıkıyor.

İran yönetimi söz konusu barajların İran ve Irak'a su girişini azaltarak çevresel sorunlara yol açacağını savunuyor.

Kaynak: Mepa News

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