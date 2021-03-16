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Dünya Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda 5.9 büyüklüğünde deprem
Dünya

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda 5.9 büyüklüğünde deprem

Rusya’nın doğusunda Kamçatka Yarımadası 5.9 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 22:30:00 - 2021-03-16 22:54:56
Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda 5.9 büyüklüğünde deprem

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5.9 ile sallandı

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın en doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası’nda 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. USGS, depremin Kamçatka’nın 185 kilometre güneydoğusunda ve 57 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.

Depremde mal ve can kaybı bildirilmedi.

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