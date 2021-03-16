Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda 5.9 büyüklüğünde deprem
Rusya’nın doğusunda Kamçatka Yarımadası 5.9 büyüklüğünde deprem ile sallandı.
Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
5.9 ile sallandı
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın en doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası’nda 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. USGS, depremin Kamçatka’nın 185 kilometre güneydoğusunda ve 57 kilometre derinlikte yaşandığını açıkladı.
Depremde mal ve can kaybı bildirilmedi.