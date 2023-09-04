Rusya'nın kabusu: Türk yapımı İHA- SİHA ve Bayraktar TB2'ler Rus hava savunması bozdu, füzeleri imha etti!

Ukrayna’nın Moskova’yı da hedef alarak art arda hava saldırıları başlatması Rus ordusunun stratejik planlarını değiştirdi. Rusya da aynı şekilde hava saldırıları başlatarak birçok İHA’sını devreye soktu. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Bayraktar TB-2 insansız hava araçları, hava saldırıları sonrası tekrar ön birlik olarak faaliyete geçti.

Pazar günü internette yayınlanan videolar, yüzlerce kilometre menzile sahip olan 1.500 kiloluk pervaneli insansız hava araçlarının, işgal altındaki güney Ukrayna'da bir Rus devriye botuna ve tedarik kamyonuna saldırdığını gösterdi.

BAYRAKTAR TB-2 FARKI

TB-2'nin çarpıcı bir şekilde yeniden ortaya çıkışı, Kiev'in 2023'teki karşı saldırısı dördüncü ayına girerken, güney Ukrayna'daki Rus hava savunmasının istikrarlı bir şekilde bozulduğuna ve Ukrayna tugaylarının güney Ukrayna'nın Zaporizhzhia ve Donetsk'teki iki ana eksen boyunca yavaş ama istikrarlı bir ilerleme kaydettiğine de işaret ediyor.

Savaşın ilk günlerinde ağır Rus füzelerinin saldırılarına maruz kalan Ukrayna, TB-2’leri farklı stratejik noktalara yönlendirmişti. Rus tugayları Kiev'e doğru ilerliyordu. Ancak ilerledikleri her kilometrede hem ön hat hem de arka alan oluşumlarını koruyan hava savunma kapsama alanının yanı sıra ikmal hatları da esniyordu.

SAVAŞIN İLK GÜNLERİNDE ETKİLİYDİ

Forbes'in aktardığı bilgide: TB-2 operatörleri bu aşırı genişlemeden yararlandı. İHA'lar ilk olarak Rus tank taburlarını ve ikmal konvoylarını koruyan kısa menzilli hava savunma sistemlerinin peşine düştü. Mart 2022'nin ortalarına kadar olan daha geniş savaşın sadece ilk ayında, TB-2'ler Buks, Tors ve Pantsir dahil olmak üzere en az 10 Rus karadan havaya füze fırlatıcısını imha etmişti.

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