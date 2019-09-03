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Rusya'nın Irak planı deşifre oldu

Rusya, Kerkük'te çıkarılan petrol konusunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni safdışı bırakıp Akdeniz'e ulaştırmayı hedefliyor.

03 Eylül 2019 Salı 18:45
Rusya'nın Irak planı deşifre oldu

Londra merkezli Şarku'l Avsat internet sitesinin haberine göre Rusya, Kerkük'te çıkarılan petrolü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin etkisinden uzak bir alan üzerinden Akdeniz'e ulaştırmayı arzuluyor.

2'nci Dünya Savaşı sonrasında kurulan ancak 80'li yılların ortalarında siyasi gelişmeler nedeniyle sona eren petrol boru hattı yeniden faaliyete geçerse petrolü Türkiye'nin Ceyhan Limanı'ndan ihraç eden Kürdistan Hükümetinin boru hattına ihtiyaç kalmayacak.

Bölge gerçekleri ve projede yer alması beklenen ülkelerin ekonomik durumlarının olanaksız kıldığı projenin Kürt Bölgesel Yönetimini devre dışı bırakacağı iddia edildi.

Şarku'l Avsat haberinde Kerkük'teki Kürt petrolünün Irak, İran ve Lübnan'ın, Rusya gözetiminde Irak petrol sahalarını Suriye'nin Baniyas Limanı'na bağlayan ve Irak'ın Musul ve Anbar vilayetlerinden geçerek Suriye topraklarına ulaşan petrol boru hattı üzerinden ihraç etme çabalarına bölgede hareketlenme yaşanmasına neden olduğu yazıldı.

Londra merkezli Şarku'l Avsat gazetesinin haberi şu şekilde:

Irak petrol sahası ağını Baniyas Limanı'na bağlayan Suriye-Irak petrol boru hattı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere merkezli petrol şirketi ‘BP' tarafından kuruldu. Tarihte hem Suriye hem de Irak'taki siyasi rejimler arasındaki ilişkinin şekline bağlı olarak farklı dönemlerde kullanıldı. Hat, 1980'lerin başlarında İran-Irak savaşının patlak vermesiyle uzun süre kullanılamadı. Ardından Suriye ile Irak arasındaki ilişkilerin yeniden toparlandığı 1997 yılında yeniden çalışmaya başladı. Fakat ABD'nin 2003'te Irak'ı işgal etmesinden bu yana hattın kullanımı tamamen durmuş durumda. Hat şuan Suriye ve Irak'taki savaşların altyapı üzerindeki etkileri nedeniyle iyi bir bakıma ihtiyaç duyuyor.

İlk sinyaller

Öte yandan Kürt siyasi ve ekonomi çevreleri arasında dolaşan bilgiler, geçtiğimiz haftalarda Rus medyasında yayınlanan ve yeniden inşasının yaklaşık 8 milyar dolara mal olacağı tahmin edilen boru hattı için, Rusya himayesinde İran, Suriye ve Irak arasında ortak bir stratejik proje anlaşmasına ulaştırmak üzere görüşmeler yapıldığına dair haberlere dayanıyor.

Haberin yayılmasından bu yana Kürt tarafının konuya olan duyarlılığı arttı. Çünkü bu haberler, daha çok Irak Federal Hükümeti ve Irak'ın merkezindeki siyasi güçlerin, Kürt petrol boru hattı ile dağıtıma hazırlanırken Kerkük petrolünü ihraç edecek başka bir yol bulmaya çalıştığına dair sinyalleri güçlendiriyordu. Bu arada Irak hükümeti, ABD yaptırımları nedeniyle üç ay önce Kerkük petrolünü İran'a ihraç etmeyi bıraktı.

Ürdün ile Irak arasındaki Trebil Sınır Kapısı'nın Temmuz ayı sonlarında açılmasıyla birlikte o tarihten bu yana Kerkük petrolü Ürdün'e ihraç ediliyor. Geçtiğimiz Şubat ayında Irak ve Ürdün arasında imzalanan mutabakat zaptı uyarınca Kerkük'teki petrol sahalarından Ürdün'e karadan 200 akaryakıt tankeriyle ham petrol taşınıyor. Irak'ın başkenti Bağdat'a Ürdün'den elektrik enerjisi aktarılması karşılığında Ürdün'ün başkenti Amman'a günlük 10 bin varil petrol tedarik ediliyor.

Diğer yandan bu gelişme Rus petrol devi ‘Rosneft'in önümüzdeki 20 yıl boyunca Lübnan petrolünü depolamak ve Trablus bölgesindeki petrol tesislerini işletmek üzere Lübnan hükümetiyle imzaladığı stratejik sözleşmeyle eş zamanlı olarak gerçekleşti. Söz konusu sözleşme, Moskova'nın Irak petrolünü Trablus üzerinden (Lübnan) 100 kilometre uzaklıktaki Baniyas Limanı'na ihraç etme imkanı sunuyor.

Çeşitli çabalar

IKBY'nin ekonomi dosyalarını takip eden ve bu projenin birçok ülkenin çıkarlarını bir araya getirdiğini düşünen gözlemciler, İran'ın, Hürmüz Boğazı'nda güvenlik koşullarının bozulması durumunda bu hat üzerinden petrolünü ihraç etmeye devam edebilmek için her an uygulanabilir bir alternatif olarak Suriye ile Irak arasındaki petrol koridorunu hazır olması için çabaladığına işaret ettiler. Gözlemcilere göre İran ayrıca, giderek İran'ın yardımına daha fazla bağımlı hale gelen Suriye rejimi için ekonomik bir kaldıraç görevi görecek bir araç geliştirmeye çalışıyor.

Öte yandan, Irak Federal Hükümeti, ‘Şii' merkezi siyasi güçlerle birlikte Irak'ı İran'ın çıkarları ağına bağlamaya çalışıyor. Öncelikle Kerkük'ü ekonomik ve politik olarak IKBY'nin etkisinden mümkün olduğunca ayırmak isteyen Irak hükümeti, bunu çalışma dinamiğinin bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

Rusya, bu boru hattını yeniden faaliyete geçirmenin, nüfuzu ve boru hattının bir kısmına sahip olması nedeniyle kendisine net kar getireceğine, IKBY'nin ürettiği petrolün Türkiye'nin Ceyhan Limanı'ndan ihraç edildiği boru hattını ele geçirdikten sonra Ortadoğu'nun Avrupa ülkelerine yaptığı petrol ihracatının büyük bölümünü kontrol altına alacağına inanıyor.

Güçlükler

Independent Arabia haberine göre, gözlemciler projenin kolay bir şekilde uygulanabileceğini düşünmüyorlar. Kürt araştırmacı Ümit Saman'a göre en azından önümüzdeki iki yıl içinde uygulanmasını engelleyebilecek bir takım finansal, lojistik ve politik zorluklar bulunuyor. Boru hattı, en başında milyarlarca dolarlık yatırıma ihtiyaç duyuyor. İran, Irak ve Suriye hükümetlerinin bütçelerindeki finansal açığa bakıldığında bu miktarı doğrudan karşılayamayacakları ortada. Bununla birlikte projenin getirileri garanti edilmezken oldukça güç görünüyor. Öte yandan projeye yapılan yatırımların geri kazanılması yıllar sürebilir.

Ancak Saman'ın da belirttiği üzere bu yatırımlar gerçekleşirse tamamen güvensiz bir ortamda olacak. Bu bölge DEAŞ için yıllarca stratejik bir merkez oldu. DEAŞ terör örgütü hala bu bölgelerdeki varlığını sürdürürken zaman zaman petrol tesislerine saldırılar düzenliyor. Bu durumda ülkelerin ve DEAŞ'la mücadele eden tarafların çıkarlarını etkileyebilecek bin kilometrelik bir petrol boru hattının nasıl faaliyete geçirilebileceği ise merak konusu. Bu güvensiz ortam, temel olarak petrol boru hattı bölgesindeki siyasi dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Rakiplerin ilişkileri son derece karmaşık. Bölgede, Irak Federal Hükümeti ve Suriye rejiminin yanı sıra IKBY, Fırat'ın doğusundaki Kürt özerk yönetimi ve tüm bu bölgedeki Sünni Arapların kendi siyasi ve örgütsel güçleri bulunuyor. Saydığımız taraflar, siyasi ve askeri olarak birbirleriyle çatışıyorlar. Bu nedenle herhangi biri, özellikle yakın bir gelecekte bir fikir birliği varma olasılığının bulunmadığı durumlarda diğer tarafın çıkarlarını azaltabilir.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 18:45
  1. Rusya
  2. Irak

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