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Gündem Rusya'nın intikamı ağır oldu! Askeri kışlaya düzenlenen saldırıda 600 Ukraynalı askeri öldürüldü
Gündem

Rusya'nın intikamı ağır oldu! Askeri kışlaya düzenlenen saldırıda 600 Ukraynalı askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri bir kışlayı vurduğunu ve saldırılarda 600 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü ifade etti. Yerel ve dış basın söz konusu saldırıyı geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Rus askeri kışlasına yapılan saldırının intikamı olarak değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 16:09:00 - 2023-01-08 16:24:37
Rusya'nın intikamı ağır oldu! Askeri kışlaya düzenlenen saldırıda 600 Ukraynalı askeri öldürüldü

Rusya-Ukrayna savaşında neredeyse 1 yıl geride kalırken geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Rus askeri kışlası vurulmuştu. Rusya tarafı ölen asker sayısının yüzü geçmediğini ifade ederken, Ukrayna ise 400 Rus askerinin öldürüldüğünü ifade etmişti.

"600 UKRAYNALI ASKER ÖLDÜRÜLDÜ"

Gelen bir son dakika haberine göre ise Rus güçleri Donetsk bölgesindeki Kramatorsk'u vurdu. Rusya Savunma Bakanlığı düzenlenen saldırılda 600 Ukrayna askerinin öldüğünü ifade etti.

İNTİKAM SALDIRISI

Yerel ve dış basın mecraları bu olayı Rusya'nın intikam saldırısı olarak nitelendirdi.

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