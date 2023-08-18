Rusya'nın gizli üste İHA ürettiği iddia edildi

Ukrayna savaşında 18 aydır devam eden çatışmalara insansız hava araçları yön verdi.

Özellikle Ukrayna kullandığı İHA'larla savaşta bir adım öne çıkarken, ABD'nin en büyük gazetelerinden Washington Post, Rusya'nın karşı bir hamle için hazırlık yaptığını öne sürdü.

RUSYA GİZLİ ASKERİ TESİSTE İHA ÜRETİYOR

Uydu görüntüleri ve sızdırılan belgelere göre, Moskova yönetimi gizli bir askeri üste İran tasarımı Shahed saldırı İHA'ları üretiyor.

Washington Post'da yer alan habere göre, Moskova'nın doğusundaki Tataristan'da bulunan Alabuga tesisindeki mühendisler, 2025 yılına kadar yaklaşık 6 bin adet geliştirilmiş insansız hava aracı üretmeye çalışacak.

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Washington Post, söz konusu programın, çok sıkı korunan bir devlet sırrı olduğuna dikkati çekti.

Washington Post gazetesi, "Project Boat" kod adlı projenin bürokratik engeller nedeniyle geciktiğini ve programının 5 hafta gerisinde kaldığını yazdı.

Gazete ne Kremlin ne de İran'dan konuya ilişkin yorum alamadığını belirtti.

3 AŞAMADA İHA'LARI RUSLAŞTIRMA

Program 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, İran'dan alınan Shahed İHA'lar inceleniyor ve birebirleri üretiliyor; ikinci aşamada İHA'ların gövdesi Rus teknolojisiyle üretiliyor, iç aksamda mevcut İran elektroniği kullanılıyor.

Önümüzdeki sene ise, üçüncü aşamaya geçilecek. Bu aşamada İHA tümüyle Rus İHA'sı olacak. Üretilecek İHA'lar, orijinal Shahed'lerden daha büyük ve daha yüksek standartlara sahip olacak.

Kaynak: Haber7