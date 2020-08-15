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Dünya

Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında konuşan Trump’tan müjdeli haber

Rusya’nın duyurduğu koronavirüs aşısı hakkında açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Çok yakında bir şeyler duyuracağız” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 09:40:00 -
Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısı hakkında konuşan Trump’tan müjdeli haber

Geçtiğimiz günlerde Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin umutlandıran açıklamalar yapmıştı. Rus yetkililer, “Sputnik V” adı verdikleri koronavirüs aşısını duyurmuş ve klinik testlerin başladığını belirtmişti. Aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu aşıyı kızının da olduğunu söylemişti.

Rusya’nın geliştirdiği aşıya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump’tan açıklama geldi. Trump aynı zamanda, kendilerinin de bir ilaç duyuracağını belirtti.

“Aşının işe yaramasını umuyoruz”

Beyaz Saray’da bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı, Rusların ürettiği aşıya ilişkin bilgisi olup olmadığı sorusuna, “Bu aşı hakkında pek fazla bilgimiz yok. Aşının işe yarıyor olmasını umuyoruz. Gerçekten bunu umuyoruz” cevabını verdi.

“Çok yakında bir şeyler duyuracağız”

Aşıya ilişkin testlerin eksiksiz yapılması gerektiğini vurgulayan ABD Başkanı Trump, şunları söyledi:

Bizim çok sayıda aşımız var, onların da işe yarayacağını umuyoruz, ama tüm test sisteminin baştan sona geçilmesini istiyoruz. Çok yakında bir şeyler duyuracağız. Aynı zamanda çok, çok önemli olduğunu düşündüğüm ilaçlar olacak.

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