0553 313 94 23

"Rusya'nın G7'ye dahil edilmesine yönelik fikir birliği oluşmadı"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron:- "Rusya'nın G7'ye tekrar dahil edilmesine yönelik fikir birliği oluşmadı"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 21:16
"Rusya'nın G7'ye dahil edilmesine yönelik fikir birliği oluşmadı"

BİARRİTZ (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 Zirvesi'nde Rusya'nın G7'ye tekrar dahil edilmesine yönelik liderler arasında fikir birliğinin oluşmadığını belirtti.

Macron, Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

G7 ülkelerin liderlerinin, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması ve bölgede istikrarla barışın sağlanması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını belirten Macron, "Şartlar oluşursa, (ABD Başkanı Donald) Trump ve (İran Cumhurbaşkanı Hasan) Ruhani, birbirleriyle görüşmeye hazır olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

Macron, bu konuda Ruhani ile gelecek saatlerde telefon görüşmesi gerçekleştireceğini aktardı.

- "Ukrayna krizi sonlanmadan Rusya'yı davet etmek uygun değil"

Zirvede, Ukrayna'yı da ele aldıklarını ve eylülde Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna'nın bir zirve düzenleyeceğini belirten Macron, şunları söyledi:

"Rusya'nın G7'ye tekrar dahil edilmesine yönelik fikir birliği oluşmadı. Ukrayna krizi sonlanmadan Rusya'yı G7'ye resmi olarak davet etmek uygun değil. Bununla beraber, Rusya ile ilişki içerisinde olmanın önemli olduğu hususunda anlaştık."

Macron, liderlerin İdlib'deki durumdan endişe duyduğunu ifade etti.

İnternette nefret içerikli paylaşımların kaldırılması için çoğu ülkenin imzaladığı bir anlaşma yaptıkları bilgisini paylaşan Macron, ancak bu konuda ABD ile bir anlaşmaya varılamadığını söyledi.

Macron, G7 Zirvesi'nin üçüncü ve son gün oturumlarının ardından Trump ile düzenlediği ortak basın toplantısında, gelecek haftalarda Trump ve Ruhani'nin görüşmesini istediğini belirterek, "Görüşmenin gerçekleşebilmesi ve anlaşma yapılabilmesi için şartları oluşturduk." ifadelerini kullanmıştı.

Trump da Rusya'nın yeniden G7 Zirvesi'ne davet edilip edilmeyeceğiyle ilgili soruya, "Bence, Rusya'yı çadıra almak, dışarıda bırakmaktan daha iyidir." yanıtını vermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 21:16
  1. Fransa
  2. G7 Zirvesi
  3. Macron
  4. Ruhani
  5. Rusya
  6. Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filenin Sultanları 3’te 3 yaptı
    1. Filenin Sultanları 3’te 3 yaptı
    2. 'Türk gözlem noktasının kuşatıldı'..
    3. Saruhan Hünel kimdir? Saruhan Hünel..
    4. AÖL ek sınav yerleri ne zaman..
    5. Boks: Kadınlar Avrupa Şampiyonası
    6. Gazze'nin tek elektrik santralinde..
    7. TEKSÜT Bandırma'da yeni sezon..
    8. Kadınlar öldürülen Emine Bulut için..
    9. İSPARK ücretsiz park alanları..
    10. İsrailli bakandan skandal Türkiye..
    11. Cezayir Genelkurmay Başkanı'ndan seçim..
    12. Eski hükümlü satırla dehşet saçtı
    13. Pentagon'dan F-35 açıklaması
    14. Futbol: Süper Lig
    15. Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin..
    16. BM'den "Ortadoğu yeni bir kargaşayı..
    17. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019..
    18. "Rusya'nın G7'ye dahil edilmesine..
    19. İSMEK öğretmen başvuruları ne zaman..
    20. Uzman isimden kritik operasyon..
    21. ALES 2 sonbahar sınavı ne zaman..
    22. Süper Lig: Gazişehir Gaziantep: 2 -..
    23. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 3 ölü
    24. Metiner’den yine gündemi sarsacak..
    25. Sandıklı’da ölü bulunan gencin ölüm..
    26. O ülkede resmen karar verildi! Başkent..
    27. Johnson'a göre AB Brexit'i "yük"..
    28. Erzurum’da doluyla karışık sağanak..
    29. İngiltere'ye bir şok daha! Ülkeyi terk..
    30. Mehmet Topal, Başakşehir'e transferini..
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    İslam'ı ve Müslümanları hedef alan Bülent Emrah Parlak, katil ile içkide buluştu!
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Hükümette neler oluyor?
    Hükümette neler oluyor?
    Akdeniz’de gerilim! Savaş uçağı düştü
    Akdeniz’de gerilim! Savaş uçağı düştü
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti