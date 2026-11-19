AK Parti camiasını yasa boğan acı haber! Ömer Çelik'ten taziye mesajı
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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasından yürek yakan haber geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın içinde bulunduğu otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu ağır yaralanan Sevim Aydın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Hakk'ın rahmetine kavuştu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Sevim Aydın için taziye mesajı yayımladı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Çok üzgünüz. Yol arkadaşımız, geçmiş dönemler milletvekilimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın elim bir trafik kazası neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Prof. Dr. Sevim Aydın'a Allah'tan rahmet, Kemalettin hocamıza, ailesine, yakınlarına ve tüm yol arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."
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